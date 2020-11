© Copyright : DR

Kiosque360. Le Groupe public mise sur un nouveau paradigme de développement basé sur le capital humain, la bonne gouvernance et l’inclusion, pour mieux aborder cette phase.

Le mastodonte public a introduit un nouveau paradigme de développement en ce contexte de crise, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mardi 10 novembre. Capital humain, bonne gouvernance et inclusion sont les trois piliers de ce nouveau paradigme de la Caisse de dépôt et de gestion. «Outre la nécessité de mettre en place un nouveau paradigme de développement, la CDG appelle à orienter les investissements vers les dynamiques d’avenir visant au développement productif, au maintien de l’emploi, à la transformation numérique et à la transition écologique», précise le Groupe dans son dernier rapport d’activité. «Cette conjoncture, au-delà de ses impacts majeurs sur l’économie, offre une fenêtre d’opportunités permettant d’enclencher de nouvelles dynamiques, en l’occurrence la recomposition des chaînes de valeur mondiales, la nécessité d’une économie de la santé plus forte, l’utilité du numérique, la mobilité électrique, ainsi que le développement des infrastructures à travers les partenariats public-privé», ajoute la CDG.

On apprend que, compte tenu des défis et des opportunités post-Covid, la CDG s’engage à accompagner l’Etat et le secteur privé durant cette phase, mettant au service de la relance économique l’ensemble de ses métiers de développement territorial, d’investissement, de financement et de conseil. Aujourd’hui Le Maroc souligne que le Groupe a aussi aligné sa stratégie d’investissement sur les nouveaux enjeux économiques du Royaume, en l’occurrence le renforcement de la productivité des facteurs et la création d’emploi, le déploiement effectif de la régionalisation avancée, la transition énergétique et le développement d’une économie durable. «Nous devons créer un cadre d’attractivité, injecter les capitaux de départ, renforcer les synergies et proposer des accompagnements qualitatifs en vue d’encourager le secteur privé à investir et à s’investir dans la stratégie nationale de croissance», assure Abdellatif Zaghnoun, Directeur général de la CDG.

Notons que le Groupe ambitionne de faire évoluer le modèle de croissance national et plaide, ainsi, pour une réflexion nouvelle du modèle économique et la mise en place d’une rupture maîtrisée et rééquilibrée de ces composantes. Pour la CDG, l’encouragement des productions locales est aussi primordial, car cette orientation permettra de consolider l’indépendance stratégique du Maroc sur des secteurs clés.