La bourse de Tel Aviv s’apprête à accueillir une première conférence sur les opportunités d’affaires au Maroc. Des représentants du patronat israélien et du secteur privé marocain prendront part à cette rencontre prévue lundi 5 septembre 2022.

Le cabinet juridique international FIRON-UGGC organise le 5 septembre, à la Bourse de Tel Aviv, une rencontre autour des opportunités d'affaires au Maroc et le développement du partenariat commercial entre le Royaume et Israël.

Cet évènement, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce israélienne, la Manufacturers Association of Israel, Israel Export Institute, Casablanca Finance City, le cabinet PwC et Bank Of Africa sera consacré à la discussion des opportunités d'affaires au Maroc afin d’explorer et d'identifier les secteurs clés de croissance pour le Royaume, notamment l’agriculture, le développement durable, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies.

Selon les organisateurs, cet évènement s'adresse notamment aux entrepreneurs, aux gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital-investissement, aux employés et aux présidents de sociétés israéliennes/internationales qui cherchent à opérer au Maroc, à investir et à comprendre les opportunités commerciales découlant de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

Trois grandes thématiques seront à l’ordre du jour. Investissements et partenariats. Comment transiger et sécuriser les opérations au Maroc et en Afrique? Economies complémentaires: potentiel de collaboration économique et de coopération entre Israël et le Maroc.

