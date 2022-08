© Copyright : MAP

Les sociétés israéliennes Enlight Renewable Energy et NewMed Energy prévoient de développer conjointement des projets d'énergie renouvelable en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dont le Maroc.

Deux entreprises israéliennes ont annoncé hier, lundi 15 août 2022, compter développer des projets d'énergie renouvelable au Maroc, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, à Oman, en Jordanie et en Égypte, relaie Bloomberg.

Enlight et NewMed ont l'intention de faire appel à un partenaire local pour les aider dans tous les projets qu'ils entreprendront dans ces sept pays, lesquels concernent la production d’énergie solaire et éolienne, et le stockage d’énergie.

«Ensemble, nous pouvons être très compétitifs avec les plus grands acteurs de ce domaine dans le monde», a déclaré Gilad Yavetz, directeur général d'Enlight, lors d’une conférence téléphonique organisée hier, avant d'ajouter que les pays de la région MENA sont conscients de l’importance des énergies renouvelables.

Les projets liant des entreprises marocaines et israéliennes commencent de plus en plus à se concrétiser, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. C’est dans ce cadre que s’inscrit, par exemple, l’accord entre le marocain Gaia Energy et l’israélien Gandyr, signé en février 2022.

Interrogé par Le360, Moundir Zniber, président de Gaia Energy, avait souligné que son entreprise, à travers son nouvel actionnaire, Gandyr, et avec ses différents partenaires de grande renommée, prévoyait d'investir 13 milliards de dirhams, dans les deux prochaines années, répartis sur quatre projets très avancés dans le secteur des énergies renouvelables et du stockage.