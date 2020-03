© Copyright : DR

Le groupe BCP et l’accélérateur de start-up Hseven viennent de signer, ce mardi 10 mars, une convention de partenariat visant à promouvoir les start-up innovantes à fort potentiel et à contribuer ainsi à l’émergence de nouveaux leaders panafricains.

Dans un communiqué, la banque souligne que dans le cadre de cet accord, elle met à la disposition des entreprises sélectionnées et accompagnées par HSEVEN un dispositif de financement approprié, à travers l’equity ou un financement bancaire selon le niveau de maturité des projets.



L’offre mise en place à cette occasion a pour but d’accompagner les premiers pas des porteurs de projets, notamment dans leurs investissements immatériels (études, prototypes, tests, etc.), afin de les préparer à se développer de manière soutenue en Afrique et à l’international. Il s’agit d’une offre de financement à des conditions avantageuses en termes de différé, tarification et de garanties, ajoute la même source.



«A travers ce partenariat, nous nous engageons à soutenir les projets innovants en apportant un appui financier qui répond aux contraintes des porteurs de projets, afin de leur permettre d’amorcer leurs activités entrepreneuriales dans de bonnes conditions», a affirmé Soumia Alami Ouali, directrice de la banque de l’entreprise à la BCP.

«En mettant en commun leurs efforts et leurs compétences, HSEVEN et la BCP mettent à la disposition des start-up deux clés de succès: un accompagnement de haut niveau et un financement patient. Le différé inédit accordé par la BCP leur offrira une réelle bouffée d’oxygène qui leur permettra de démarrer plus sereinement leurs aventures entrepreneuriales», se réjouit de son côté Amine Al-Hazzaz.