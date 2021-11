© Copyright : DR

Kiosque360. La Banque africaine de développement (BAD) octroie un prêt de 114,03 millions d’euros pour soutenir le Programme d’appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR 2021-2026). Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de plus de 114 millions d'euros en faveur du Maroc pour financer le Programme d'appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR), un programme s’étalant sur la période 2021-2026. Cet appui représente 38% du montant total du programme qui s’élève à 297,05 millions d’euros, les 183,02 millions d’euros restants (62%) étant financés par le gouvernement, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 novembre. La BAD indique notamment que «ces financements s’adossent aux financements de 250 millions d’USD pour la Banque mondiale et 115 millions d’USD pour l’Agence française de développement (AFD) approuvés fin 2020 pour l’appui à la mise en œuvre de la stratégie Génération Green».

Le PADIDZAR s’aligne sur les objectifs de la stratégie «Al Jayl Al Akhdar», avec ainsi l'objectif de contribuer au développement durable et inclusif des zones agricoles et rurales tant sur le plan social qu’économique, en faisant notamment émerger une nouvelle génération de classe moyenne agricole. Pour y parvenir, ce projet s’appuiera sur les résultats des programmes précédents financés par la Banque dans le secteur agricole, souligne le journal avant de faire un point sur Plan Maroc Vert.

Depuis sa mise en place en 2008, le Plan Maroc Vert a contribué à l’amélioration de la compétitivité du secteur. En effet, il a engendré une augmentation de la superficie irriguée (137.000 ha), une progression de la production des fruits et légumes (70%) et une hausse des exportations de produits agroalimentaires (5,57 milliards de dollars en 2017, se traduisant par une croissance de 254% depuis 2001).