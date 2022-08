© Copyright : DR

Kiosque360. La perle des provinces du Sud accueillera, du 4 au 6 novembre prochain, la sixième édition du Forum international de la TPE, en marge des célébrations de la Marche verte. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Ces dernières années, la ville de Dakhla s’est illustrée par l’accueil de plusieurs conférences internationales. La perle des provinces du Sud s’apprête encore une fois à accueillir un événement majeur, du 4 au 6 novembre prochain. Il s’agit de la sixième édition du Forum international de la TPE, organisée par Attitudes Conseil, et dont les travaux se tiendront en marge des festivités du quarante-septième anniversaire de la Marche verte, rapporte le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du mercredi 10 août.

Parmi les principaux axes qui seront débattus tout au long des trois jours que durera le Forum, figurent la performance de l’entrepreneur, l’inclusion financière et digitale ou encore la croissance en région, soulignent nos confrères francophones. S’agissant du choix de Dakhla, celui-ci ne serait pas dû au hasard, tant «la région regorge d’opportunités d’affaires que les TPE et auto-entrepreneurs peuvent saisir pour développer leurs activités», indiquent les organisateurs de l’événement.

Côté pratique, le Forum se veut un espace d’exposition des potentialités de la ville où les entrepreneurs peuvent échanger entre eux dans un espace de networking et rencontres B2B. «Des espaces d’inspiration et de transfert de compétences seront également aménagés en faveur des jeunes de Dakhla», ptécise le quotidien.

Plusieurs experts prendront part à ce Forum, où ils exposeront leurs expériences et pratiques dans des thématiques variées. «L’événement vise à établir l’échange entre les différents réseaux d’accompagnement financiers et non financiers. La finalité étant de créer un écosystème plus collaboratif au profit des très petites entreprises et auto-entrepreneurs», ajoute le quotidien.