Inwi a obtenu la certification de la sécurité des systèmes d’information ISO 27001 pour ses services d’hébergement dans son Datacenter à Rabat –Technopolis. Cette certification vient consolider les efforts de l'opérateur de télécoms pour doter le Maroc d’infrastructures technologiques de pointe.

La certification ISO 27001 s’est basée sur une évaluation effectuée auprès des services «inwi Business» de l’opérateur, rendus depuis son datacenter de Rabat Technopolis, et qui se rapportent à la conception, au déploiement, à l'exploitation, à la maintenance et aux services après-vente des prestations d’hébergement et des solutions cloud, souligne Inwi dans un communiqué.

La norme ISO 27001 est un référentiel international de sécurité qui spécifie les exigences liées à la mise en place et à la gestion d’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI). La certification ISO 27001 s’est ainsi basée sur une évaluation pertinente des risques et la mise en œuvre de mesures de contrôles appropriées pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information de l’opérateur et de ses clients, poursuit la même source.

«Cette certification est, d’abord, une concrétisation de notre engagement pour accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines. C’est aussi une preuve de plus de l’excellence opérationnelle de inwi pour accompagner les entreprises marocaines à travers des services d’hébergement et des solutions aux normes internationales en matière de disponibilité, de sécurité et de connectivité», a affirmé Karim Guessous, directeur commercial en charge des Grands Comptes chez Inwi.

Conçu et certifié selon la norme TIER III, le Datacenter inwi à Rabat Technopolis, inauguré en janvier 2019, est une infrastructure de pointe, réalisée selon les normes internationales les plus avancées, qui confirme le leadership d'Inwi en matière de Cloud et de transformation digitale des entreprises.

Ce datacenter offre une superficie de 1000 m² avec une possibilité d’extension de 1000 m² supplémentaires, portant ainsi la superficie totale des datacenters inwi à 4000 m² sur l’ensemble du territoire national, soit la plus grande surface dédiée aux Datacenters au Maroc.