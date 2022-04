© Copyright : DR

Kiosque360. Après cinq réunions de la Commission des investissements, ce sont 43 projets qui ont été approuvés pour un montant total d’investissement de 25,92 milliards de DH et à peine 14.600 emplois directs et indirects créés. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Et de cinq pour la Commission des investissements. Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO rapporte que la 5e réunion de cette instance s’est tenue mercredi 20 avril après trois mois et demi d’interruption.



A son terme, le quotidien annonce l'approbation de "15 projets pour un montant global de 10,8 milliards de DH, avec la perspective d’une création de 2.907 emplois directs et indirects". Il s'agit, selon la même source, de projets d'investissements, notamment dans le secteur des télécommunications qui domine avec 5,7 milliards de DH, soit près de 53% du montant global projeté et le secteur de l'industrie, qui totalise près de 3,2 milliards de DH. Ces investissements sont pour leur majorité à capitaux nationaux ou mixtes pour près de 9,2 milliards de DH.



Le journal assure que "depuis le début du mandat de l’actuel gouvernement, cinq Commissions d’investissement ont été tenues et ont permis l’approbation de 43 projets de conventions et d’avenants, au lieu de 46 projets, pour un montant global de plus de 25,92 milliards de DH (au lieu de 33,4 milliards de DH) et la création de 14.600 emplois directs et indirects".



Sur ce total, c’est la dernière commission n°85, réunie mercredi 20 avril, qui a décroché le plus grand nombre de projets approuvés avec les 15 projets retenus. Au niveau des secteurs, l’enseignement a attiré le plus important investissement avec 6,26 milliards de DH. Il est suivi par celui des télécoms avec 5,7 milliards de DH, puis de l’industrie avec 4,7 milliards de DH, le plus attractif de l’économie.



Il signale que "derrière l’enseignement supérieur, les télécommunications et l’industrie, se succèdent les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures et du tourisme, avec des investissements qui ont atteint, respectivement, 2,97 millards de DH, 1,8 milliard et près de 1 milliard". Les Inspirations ECO déplore que "des capitaux étrangers mixtes encore très faibles". Les capitaux étrangers mixtes n’ont totalisé que 3 MMDH, c’est-à-dire 11,5% des investissements totaux, ce qui est un très mauvais indicateur pour l’attractivité Maroc en ces temps de reprise économique.