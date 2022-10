© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Industrie et du commerce a lancé le quatrième lot d’opportunités d’investissement dans le cadre de la Banque à projets. Objectif: intégrer la dimension de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

«Doucement mais sûrement». C’est en ces termes que l’hebdomadaire La Vie Éco décrit l’installation de la marque «Made in Morocco». Lancé par l’ancien ministre Moulay Hafid El Alamy pendant la crise sanitaire pour se substituer aux importations, le pari semble gagné, à en croire son successeur à la tête du département de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Ce dernier considère le «Made in Morocco» comme un pilier majeur de la relance industrielle. Une déclaration, faite le 27 septembre lorsque son département a rendu public le quatrième lot d’opportunités d’investissement, rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco. D’après le ministre, «96 nouvelles fiches ciblées viendront enrichir la Banque à projets».

Pour rappel, cette banque est composée de 275 projets. Ce quatrième lot d’opportunités d’investissement vise à «l’élargir pour intégrer la dimension de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire, conformément aux Hautes orientations royales», explique le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, dans une déclaration rapportée par La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

D’après l’hebdomadaire, ces nouvelles opportunités couvrent sept thématiques. L’eau est en tête de liste des secteurs prioritaires pour le ministère de tutelle, compte tenu de la conjoncture. Viennent ensuite six autres secteurs, en l’occurrence les médicaments, les dispositifs médicaux, les intrants alimentaires, la valorisation industrielle des ressources agricoles, les emballages et équipements et enfin les machines.

«A travers ces nouvelles opportunités, nous cherchons à capitaliser sur les acquis du Maroc pendant la pandémie et à donner aux grands potentiels dont on fait preuve les opérateurs industriels l’occasion d’aller plus loin et d’innover encore plus», a déclaré le ministre à l’issue de la rencontre dédiée au lancement du quatrième lot d’opportunités d’investissement pour la Banque de projets.