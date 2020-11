© Copyright : DR

Les Marocains du monde, estimés à quelques 6 millions de personnes, sont de plus en plus souvent tentés d'investir dans divers projets au Maroc. A l'horizon 2030, le gouvernement espère attirer 500.000 d'entre eux comme "investisseurs potentiels" dans de nombreux domaines.

Cet objectif est contenu dans "un plan d'action pour la mobilisation de 500.000 investisseurs MRE à l'horizon 2030", a affirmé la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, lors de la présentation, jeudi 5 novembre, du budget sectoriel de son département devant la Chambre des représentants.

Pour "mieux réussir ce chantier, une initiative sera prochainement mise en œuvre pour l'identification et la mobilisation d'ici 2030 de près de 10.000 compétences marocaines à l'étranger, contre 4.500 personnes actuellement", parmi les cadres, les chercheurs, les hommes d'affaires, les médecins, les avocats, les ingénieurs, les professeurs d'université, les économistes....

"Il a été décidé dès maintenant d'élargir et de mobiliser les compétences marocaines pour contribuer à différents chantiers de la recherche et de l'innovation dans les secteurs de l'environnement, des énergies renouvelables et du développement durable", a indiqué Nezha El Ouafi, annonçant "une entente avec le ministère des Finances pour simplifier les conditions d'accès au financement du Fonds MDM Invest (Fonds de la promotion des investissements des Marocains résidant à l`étranger).

Ce Fonds, géré par le département des Finances, accorde des facilités de crédits pour des projets d'investissement de MRE dans les domaines de l'industrie, de l'hôtellerie, de l'éducation et de la santé.

Selon la ministre, une plateforme d'accompagnement de ces projets est en cours de réalisation. Lors de la présentation du budget de son ministère, Nezha El Ouafi s'est arrêté sur le volet de la culture, indiquant que les centres culturels du Maroc installés à l'étranger ont porté leurs fruits, ce qui incite le département "à promouvoir ce secteur".

Pour 2021, l'enveloppe budgétaire du ministère des MRE s'élève à 485,218 millions de dirhams, dont 39,42 millions de dirhams réservés aux dépenses du personnel.

Dans ce budget, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 347,6 millions de dirhams, dont 246,55 millions de dirhams destinés à la Fondation Hassan II pour les Marocains établis à l'étranger. En raison de la lutte contre le Covid-19, les dépenses de fonctionnement du département de Nezha El Ouafi ont chuté de 33% par rapport à 2020.