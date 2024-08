Inversion du GME: forte augmentation des importations marocaines de gaz en provenance d’Espagne durant le 1er semestre 2024

Les importations marocaines de gaz naturel en provenance d’Espagne via l’inversion du gazoduc Maghreb-Europe (GME) poursuivent leur hausse. Le Royaume représentait 18,5% du volume total des exportations de gaz de Madrid durant le premier semestre 2024, contre 7,7% en juin 2023 et 0,1% un an auparavant.

C’est ce qu’a rapporté le média espagnol Vozpópuli, dans un article publié hier mercredi 21 août, citant les derniers chiffres de la Corporation des réserves stratégiques de produits pétroliers (Cores), association professionnelle placée sous la tutelle du ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique.

#LoMasLeido España dispara sus envíos de gas a Marruecos mientras cierra el grifo con vecinos como Italiahttps://t.co/s1v8wnDJV6 — Vozpópuli (@voz_populi) August 22, 2024

Mieux, ces flux gaziers vers le territoire marocain, acheminés via le GME, ont atteint 9.338 gigawattheures (GWh) au cours des douze derniers mois, soit 155 fois plus qu’en juin 2022, précise la publication. Cette forte augmentation des importations de gaz naturel du Maroc au courant des six premiers mois de l’année en cours ne fait que confirmer une tendance observée depuis juin 2022, après la décision de l’Algérie de suspendre ses livraisons de gaz via le GME.

Une hausse de 403% enregistrée en 2023

En 2023, ces expéditions avaient atteint 9.472 gigawattheures (GWh), contre 1.881 GWh en 2022, soit une hausse de 403%, selon la Cores. Une augmentation significative qui avait permis au Royaume d’être la deuxième destination des flux gaziers espagnols, avec des volumes représentant 12,5% sur les 75.495 GWh exportés par l’Espagne l’année dernière, devant l’Italie (8.121 GWh), et derrière la France (38. 248 GWh).

Lire aussi : Inversion du Gazoduc Maghreb-Europe: hausse de 403% des importations marocaines de gaz en provenance d’Espagne en 2023

Rappelons que ces importations de gaz naturel sont le fruit d’un contrat paraphé en 2022 par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), suite à la décision de l’Algérie, afin d’assurer l’approvisionnement des centrales électriques de Tahaddart et de Aïn Beni Mathar. Cette source d’énergie importée à l’état liquide, en provenance des États-Unis, passe ensuite par une unité de regazéification dans le sud de l’Espagne, avant d’atteindre le Maroc via le GME en flux inversé.