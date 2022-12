© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLa cérémonie de première cotation du groupe Akdital a eu lieu ce mercredi 14 décembre 2022 au siège de la Bourse de Casablanca. L'occasion de dévoiler les résultats techniques de l'offre publique de vente (OPV).

L'introduction en Bourse (IPO -pour Initial public offering) du Groupe Akdital a été souscrite 3,77 fois par 8.225 souscripteurs, dont 189 souscripteurs institutionnels, 121 souscripteurs personnes morales et 7.915 souscripteurs personnes physiques. En tout, 32 nationalités sont concernées.

Le montant global souscrit à l'issue de cette opération s'est élevé à plus de 4,5 milliards de dirhams, soit le montant le plus élevé levé à la Bourse de Casablanca depuis 2008, avec un taux de satisfaction global de près de 26,53%.

Par région, les investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 80,78% des actions, les souscripteurs des Régions de Rabat-Salé-Kénitra se sont accaparés 10,72% des actions attribuées, alors que ceux de Fès-Meknès ont souscrit à 3,15% des actions.

L’introduction en Bourse d’Akdital, d’un montant global de 1,2 milliard de dirhams, a été réalisée via une augmentation de capital de 800 millions de dirhams et une cession d’actions à hauteur de 400 millions de dirhams.

L’introduction en Bourse d’Akdital permettra de financer le développement du groupe, notamment en ce qui concerne l’expansion géographique nationale et la diversification de l’offre de soins de santé.

Akdital opère actuellement ses activités via un réseau de 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers le Royaume: huit à Casablanca, deux à El Jadida, deux à Agadir, deux à Tanger et une à Safi.

Le groupe hospitalier a aujourd’hui à son actif une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée, et prévoit l’ouverture, au cours du mois de décembre prochain, de deux nouveaux établissements de santé à Salé (un hôpital privé et un centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits, ce qui portera la capacité litière du groupe à fin 2022 à 1.822 lits.

A partir de 2023, Akdital développera également son offre de soins dans de nouvelles disciplines: la gériatrie, la rééducation fonctionnelle, l’addictologie, la chirurgie réparatrice ainsi que des centres de check-up. Ces nouveaux établissements devraient ainsi porter les capacités litières du groupe à plus de 3.000 lits, d’ici fin 2024.