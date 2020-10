© Copyright : DR

Prenant part à un webinaire organisé par l’institut CDG, mardi 13 octobre dernier, le chercheur franco-marocain a affirmé avoir inventé un procédé qui permet de recharger une batterie de voiture électrique en moins de 20 minutes.

Lors de ce webinaire consacré au rôle de l’éducation, Rachid Yazmi a fait part de sa volonté de réserver la primauté au Maroc pour accueillir son projet industriel qui, selon lui, va dépasser celui du géant américain Tesla.

L’inventeur franco-marocain dit attendre que le Maroc se manifeste pour l’exploitation de cette technologie, n’hésitant pas à fixer un délai (fin 2020) au-delà duquel, faute d’une réaction de la part des autorités, il sera obligé d’accorder les droits à d’autres pays.



Contacté par Le360, le ministère de l’Industrie assure n’avoir jamais été contacté par le chercheur ni reçu un quelconque prototype de son invention en question, ce qui ne l’a pas empêché de réagir à ces propos.

«Le ministère a pris contact avec le Pr Rachid Yazami afin de s’informer plus en détail de son projet. Ainsi, a-t-il été convenu avec le chercheur de soumettre son business plan au ministère dans les plus brefs délais afin qu’il soit étudié et analysé pour qu’il puisse bénéficier de tout l’accompagnement qui le justifie», nous confie une source autorisée au ministère de l’Industrie.

Le ministère tient par la même occasion à réitérer son principe d’appui aux compétences marocaines dont les projets d’investissement bénéficient, après étude, d’accompagnement et de développement jusqu’au stade de la commercialisation, poursuit la même source.



L’inventeur Rachid Yazami jouit d’une renommée internationale pour avoir remporté en 2014 le prestigieux Prix Drapper de l’Académie nationale de l’ingénierie à Washington (l’équivalent du Prix Nobel pour les ingénieurs). Une distinction qui lui avait valu une décoration royale du Ouissam du mérite intellectuel.

Ce natif de Fès, qui poursuit aujourd’hui ses recherches à Singapour, a révolutionné la recherche scientifique en matière de batteries lithium-ion. Le principe de son invention (en particulier sur l’anode graphite) a servi de base à la fabrication des batteries utilisées aujourd’hui par les géants de la construction automobile et de la téléphonie mobile.