Etablissement de paiement du groupe BCP, Maroc Traitement de Transactions (M2T) vient d’obtenir sur décision de l’ACAPS l’autorisation de commercialiser son offre de produits d’assurance inclusive, apprend Le360 de source sûre.

Avec l'autorisation de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), le spécialiste des activités de transfert d’argent et de paiement multiservices ne tardera pas à lancer son offre d’assurance inclusive à travers son large réseau physique constitué des points de proximité Chaabi Cash et Tasshilat.

Les produits de microassurance viendront répondre aux besoins spécifiques de millions de Marocains qui n’ont pas accès à des produits d’assurance classique.



Selon le Guide de l’ACAPS consulté par Le360, l’assurance inclusive est une catégorie de produits d’assurance destinée principalement aux personnes à faible revenu. Elle vise à garantir des risques tels que les accidents, les maladies, les décès... en contrepartie de «primes» accessibles aux populations ciblées à travers des contrats simplifiés en termes de souscription, de gestion et d’indemnisation.

Il est à noter que cette autorisation entre dans le cadre de l’élargissement du périmètre de distribution des opérations d’assurance aux établissements de paiement (EDP), en leur permettant de présenter des opérations remplissant les conditions fixées dans la circulaire de l’ACAPS portant code des assurances publiée le jeudi 21 juillet 2022 au Bulletin officiel.