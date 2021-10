© Copyright : BriYYZ

C'est une bonne nouvelle pour la première destination touristique du Royaume. Sur la ligne Marrakech-Tel Aviv, la compagnie israélienne El Al portera désormais ses vols à une fréquence bi-hebdomadaire, apprend Le360 de sources informées. Explications.

El Al assurera désormais deux vols chaque semaine entre Marrakech et Tel Aviv, apprend Le360 de sources informées. En plus du vol aller et retour du mercredi, El Al programme désormais un autre vol, tous les dimanches. Les deux vols sont opérés par des Boeing 739, d’une capacité de près de 175 sièges.

De son côté, la compagnie nationale Royal Air Maroc a signé, la semaine dernière, avec cette compagnie israélienne un protocole de coopération (MoU) à même de régir leurs relations futures, afin d’offrir les meilleurs services à leurs clients. L’accord a été signé par Hamid Addou, PDG de RAM, et par Avigal Soreq, PDG de El Al, dans le contexte de la 77e assemblée générale de l’Association du Transport Aérien International (IATA), qui s'est récemment tenue à Boston, et qui a regroupé des centaines de délégués et de dirigeants de compagnies aériennes.

Cet accord intervient alors même que RAM et El Al comptent opérer des services de transport aérien entre les deux pays à travers leurs deux hubs respectifs: l’aéroport Mohammed V de Casablanca et l’aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv, indiquait le communiqué de presse de RAM faisant état de la signature de ce MoU.