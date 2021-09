Tanger Med (vue aérienne). Selon Le Journal de la Marine marchande, le complexe portuaire fait partie, depuis 2020, des 25 plus grands ports à conteneurs du monde. Une "ascension vertigineuse", due au trafic conteneurisé, qui a progressé de 20% en un an.

La nouvelle route maritime qui reliera directement le Maroc au Royaume-Uni pour le transport de marchandises sera opérationnelle d’ici «fin septembre, début octobre». La durée de la traversée sera de 58 heures.

On en sait un peu plus sur la future ligne maritime directe qui reliera le ports de Pool dans le Sud de l’Angleterre, à Tanger Med, la première du genre entre le Maroc et le Royaume-Uni, et qui permettra aux produits marocains d’accéder directement et plus rapidement au marché britannique, sans transiter par le continent européen.

Le360 a appris de sources bien informées que plusieurs réunions entre les autorités des deux pays se sont tenues ces dernières semaines pour apporter les derniers réglages avant l’inauguration de cette route maritime, même si aucune date précise n’a pour le moment été arrêtée. Toujours est-il que, d’après nos sources, son lancement devrait avoir lieu «fin septembre début octobre».

Concernant la durée de la traversée, elle n’excédera pas 58 heures, indiquent nos sources, soit une durée plus de deux fois inférieure à celle du trajet actuel par voie terrestre d’une durée de six jours, qui passe par l’Espagne et la France.

Plus rapide et moins chère, cette nouvelle ligne, qui sera opérée par United Seaways, le spécialiste anglais du transport maritime, à raison d’un voyage par semaine, permettra aussi de contourner la congestion routière en Europe et les procédures d’importations supplémentaires engendrées par le Brexit.

Autre précision importante apportée par les sources que Le360 a contactées: la ligne maritime Pool-Tanger Med est exclusivement dédiée aux camions du transport international routier (TIR) et ne concerne donc pas le trafic de conteneurs. Tous les types de camions TIR sont concernés, en particulier les camions frigorifiés, qui approvisionneront le Royaume-Uni en produits frais «made in Morocco», au départ du Terminal passager et routier de Tanger Med.

Outre les produits agroalimentaires et les produits frais, les marchandises industrielles comme celles du secteur textile sont également amenées à transiter par cette nouvelle ligne directe, offrant ainsi aux importateurs/exportateurs des deux pays, grâce à cette route maritime, de «nouvelles opportunités de business».

Depuis le 1er janvier 2021, les relations commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni ont connu un nouveau tournant.

Après sa sortie de l’Union européenne en janvier dernier, et l’entrée en vigueur de l’Accord d’association, le Royaume-Uni est devenu un partenaire direct du Maroc, qu’il considère désormais comme une source d’approvisionnement de premier plan en produits frais.

D’ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du Brexit, les exportations marocaines de produits alimentaires vers le Royaume-Uni ont considérablement progressé.

L'initiation de la ligne Pool-Tanger Med devrait permettre d'accélérer cette tendance et contribuer à intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.