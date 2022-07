© Copyright : DR

Kiosque360. Le HCP dévoile ses perspectives: une inflation de 0,8% en 2023, un déficit budgétaire de -5,4% en 2022 et -5,5% en 2023, ou encore une demande intérieure en ralentissement de 1,3% en 2022. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) révèle ses pronostics sur l’économie marocaine. Ainsi, la croissance du PIB s’élèvera à 1,3% en 2022 et 3,7% en 2023, tandis que l’inflation atteindra 4,9% en 2022 et 0,8% en 2023, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 juillet, tout en précisant que les prévisions du HCP, en particulier pour 2023, se basent sur l’hypothèse d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2022-2023 et la reconduction de la politique budgétaire en vigueur en 2022.

Autres estimations: une valeur ajoutée non agricole de 3,5% en 2022 et de 2,9% en 2023 et une valeur ajoutée primaire de -13,5% cette année et 11,8% l’année prochaine. Concernant le déficit budgétaire, le HCP table sur -5,4% en 2022 et -5,5% en 2023. Quant au déficit commercial, il est estimé à -17,9% en 2022 -17,5% en 2023.

Le HCP estime également que le besoin de financement sera de 4,7% en 2022 et -4,4% en 2023, et que le taux d’endettement global sera de 83,3% pour l’année en cours et de 83,6% l’année suivante.

Pour le Haut commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, «la hausse générale des prix devrait affecter nettement l’offre et la demande, ce qui devrait peser lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et sur le budget de l’État. Ainsi, les prévisions établies dans le cadre du budget économique prévisionnel de janvier dernier devraient être revues à la baisse. »

Pour ce qui est du marché de l’emploi, le HCP prévoit une baisse du taux d’activité de 0,9%, après une hausse de 1,1% en 2021. Ainsi, selon Ahmed Lahlimi Alami, le taux de chômage au niveau national devrait afficher une quasi-stagnation à 12,2% en 2022. Quant à la demande intérieure, elle devrait enregistrer un ralentissement de l’ordre de 1,3% en 2022 avant de s’accroître de 3,3% en 2023, contribuant ainsi de près de 3,6 points à la croissance du PIB, au lieu de 1,5 point en 2022.