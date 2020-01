© Copyright : DR

NBK Capital Partners, aux côtés de Foursan Capital Partners, un fonds institutionnel de Private Equity basé à Amman, détiendront désormais une participation majoritaire dans Polymedic. Le Dr Mohamed Houbachi, PDG de Polymedic, conservera "une participation importante".

Le gestionnaire du fonds de capital investissement panafricain, AfricInvest, annonce que son fonds Maghreb Equity Fund III (MPEF III), est sorti du capital de Polymedic, le laboratoire pharmaceutique basé à Casablanca qui détient un portefeuille diversifié de plus de 200 produits, enregistrés dans 12 domaines thérapeutiques.

La participation de MPEF III a été vendue à NBK Capital Partners, une société d’investissement alternatif qui fournit un capital de croissance flexible aux entreprises de taille moyenne au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie.

Le "Dr Houbchi restera le PDG de Polymedic et travaillera en partenariat avec NBK Capital Partners et Foursan Group sur la prochaine étape de croissance", explique une source au fait de cette transaction.

"Cette acquisition est très intéressante pour NBK Capital Partners, car elle nous permet d’accroître notre présence dans un secteur soutenu par des développements positifs. Ce partenariat avec des experts de l'industrie tels que le Dr Houbachi, qui disposent d'immenses connaissances et expériences dans le secteur pharmaceutique, est une grande opportunité pour nous, et nous sommes impatients de continuer à stimuler la croissance grâce à des collaborations similaires pour accroître notre présence au Maroc et en Afrique du Nord", affirme Yaser Moustafa, Directeur Général de NBK Capital Partners.



Attijariwafa bank Maroc et Attijariwafa bank Moyen-Orient (Dubaï) ont arrangé les détails de cette transaction, sous le conseil du cabinet Naciri & Associés - Allen & Overy. Freshfields Bruckhaus Deringer, Asafo & Co, Dentons, et Clifford Chance, qui ont respectivement agi en tant que conseillers juridiques pour NBK Capital Partners et Polymedic.

AfricInvest a été fondée à Tunis en 1994, et figure aujourd'hui parmi les leaders du capital investissement et du capital-risque en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, avec 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion.