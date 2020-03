© Copyright : DR

Kiosque360. Pas moins de 82 projets d’investissement, représentant un montant global de 1,5 milliard de dirhams, ont été approuvés dans le cadre de ce dispositif initié par l’Agence Maroc PME. A la clé: 9.546 emplois directs.

Le programme Imtiaz-Croissance continue d’attirer les porteurs de projets nationaux. Pour ce seul début d’année, près d’une centaine de projets a été approuvée dans le cadre de ce dispositif initié par l’Agence Maroc PME. L’agence a, en effet, retenu 82 projets d’investissement représentant un montant global de 1,5 milliard de dirhams et une prévision de 9.546 emplois directs, et ce dans le cadre du comité public-privé (CPP), pour la sélection des entreprises bénéficiaires de ce programme, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 12 mars.

Ces premiers projets approuvés au titre de l’année 2020 reflètent une amélioration soutenue, aussi bien en termes d’investissement qu’en termes de création d’emploi. C’est d’ailleurs ce que confirme l’Agence Maroc PME dans sa dernière communication. L’agence relève ainsi des taux de croissance significatifs. Citons à cet effet une hausse de 28% des investissements comparativement au volume approuvé à la même période de l’année précédente. La création de l’emploi direct s’est, pour sa part, consolidée de 43% par rapport à l'année précédente.

S’agissant de la localisation de ces projets, Maroc PME observe une large couverture territoriale. En effet, les 82 projets retenus sont éparpillés dans 11 régions du Royaume. De même, 80% des entreprises bénéficiaires relèvent d’un capital marocain. La répartition sectorielle fait ressortir un grand intérêt des porteurs de projets pour le secteur agroalimentaire. Les projets y afférents créeront environ 3.742 emplois directs.

Le secteur textile et habillement arrive en deuxième position des secteurs bénéficiaires avec un objectif de création de 3.116 emplois directs. Le secteur de l’industrie métallique et métallurgique arrive en troisième position avec une prévision de création de 1.066 emplois directs. S’agissant du programme Imtiaz-Croissance, Maroc PME rappelle que ce programme cible les projets de développement à même de favoriser la croissance, la création de valeur ajoutée et d’emplois, d’accélérer le changement d’échelle et l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. Il s’inscrit dans le cadre des objectifs tracés par la vision royale de positionner l’industrie nationale en pourvoyeur d’emplois majeur et vecteur de croissance et de développement, au service du citoyen.