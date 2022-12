© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoLa capitale économique du Royaume abrite la 6e édition du salon de l’immobilier Al Omrane Expo, organisé par le Groupe Al Omrane du 22 au 25 décembre 2022, à Plein Ciel Paradise Ain Diab, sous une version hybride, combinant à la fois un format exposition et une plateforme digitale.

Après un arrêt forcé de deux ans à cause de la pandémie de coronavirus, Al Omrane Expo reprend en format hybride et s’apprête à accueillir des milliers de Casablancais en quête de logement.

Selon Badre Kanouni, président du Groupe Al Omrane, cette exposition constitue «l’occasion pour le Groupe de présenter les programmes dont il a la charge au niveau de l’ensemble du territoire».

«Dans ce salon, nous avons les différentes régions qui sont représentées à travers nos sociétés régionales. Ceci permettra aux citoyens de connaître les offres que nous avons en matière de logement et également de produits d’investissement», a-t-il expliqué pour Le360.

De son côté, Abdellatif Ennahli, secrétaire général du département de l'Aménagement du territoire, tout en se félicitant de l’organisation de cet évènement, précise qu’«il survient dans une période de relance économique, et vient avec des indicateurs économiques positifs et surtout après le débat national que le ministère a lancé en matière d’urbanisme et d’habitat».

«C’est un débat qu’on veut pour développer notre pratique en matière d’urbanisme et en matière d’habitat. On veut un urbanisme qui accompagne l’investissement, ainsi que les régions, mais surtout un urbanisme de proximité et un habitat décent qui satisfont les besoins des citoyens avec une aide directe de l’Etat», indique le responsable gouvernemental pour Le360.

La cérémonie d’ouverture du Salon, qui s’est tenue ce jeudi 22 décembre 2022, a débuté par une conférence inaugurale sur le thème de «L’aménagement urbain: levier d’un développement intégré», à laquelle ont pris part, aux côtés du président du Groupe Al Omrane, le wali de la région Casablanca-Settat, les gouverneurs des circonscriptions de Casablanca, la présidente du conseil communal de Casablanca, le président de la région Casablanca-Settat, le secrétaire général du département de l’Aménagement du territoire, les présidents de fédérations et d’associations professionnelles et plusieurs autres hauts responsables et personnalités de l’administration, des entreprises publiques et du secteur de l’immobilier au Maroc.

Au-delà de l’actualité de la thématique choisie pour cette conférence, il importait surtout d’attirer l’attention sur les grands enjeux de la durabilité et l’impérieuse nécessité de l’appréhender collectivement et dans un esprit de convergence et de mutualisation des efforts, et ce, conformément aux orientations royales et recommandations du nouveau modèle de développement et des engagements pris par le pays au plan international.

Et c’est justement dans ce sens que s’est inscrite l’intervention du président du directoire de la holding Al Omrane qui, en rappelant les missions de son Groupe, a tenu à souligner la centralité de la question du développement durable, de la responsabilité sociale et sociétale et de l’innovation et la recherche et développement, dans la stratégie de développement et de mise en œuvre des programmes publics mise en place par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, qui en a confié la réalisation au Groupe Al Omrane au niveau territorial.

Il a en outre lancé un appel pour une politique d’anticipation dans l’action publique, en s’appuyant sur l’expertise de ses opérateurs publics tels que Al Omrane, afin d’éviter les surcoûts des actions de rattrapage et d'assurer une meilleure maîtrise d’un développement urbain durable et ce, par le biais de leviers principaux tels que le partage de la vision et des choix stratégiques de l’Etat au niveau central et sa déclinaison pratique au niveau territorial, l’opérationnalisation publique de cette vision, le partenariat et la contractualisation comme mode opératoire et le recours à l’innovation et la recherche et développement.

Ce rendez-vous national de l’immobilier, placé sous l’égide du ministère de l’Aménagement, confirme à travers la régularité de ses éditions nationales et celles destinées aux Marocains du monde, son rôle moteur dans la politique de promotion de l’offre immobilière et des opportunités d’investissement que les multiples projets réalisés par le Groupe Al Omrane sur l’ensemble du territoire national permettent de mettre à la disposition des citoyens et des différentes catégories de promoteurs nationaux.

Al Omrane Expo 2002, qui s’étend sur une superficie de plus de 1.000 m2 ambitionne cette année de drainer un très grand nombre de visiteurs et de toucher un plus large éventail de prospects à travers sa formule digitale.

La configuration du Salon sous forme de deux ailes accueillant les stands des sociétés régionales du groupe dans les 12 régions du Royaume et bordant un grand îlot central réservé aux différents partenaires intervenant dans le processus de financement et d’inscription foncière, lui confère fluidité et convivialité, favorisant l’accès aux différentes offres et la prise de contact avec les différents exposants.