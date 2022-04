© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Business France, l’agence chargée de l’accueil des investissements internationaux en France, a présenté ce jeudi 7 avril 2022, à Casablanca son bilan d’investissements 2021. Le Maroc est le premier pays investisseur d’Afrique pour le nombre d’emplois créés sur l’ensemble de l’année.

Le directeur Afrique de l’activité invest de Business France, Stéphane Lecoq, a présenté ce jeudi 7 avril à Casablanca le bilan 2021 des investissements directs étrangers en France. En 17e position à l’échelle internationale, le Maroc est le 1er pays d’Afrique pour le nombre d’emplois créés avec 259 emplois générés et le 2e en nombre de projets implantés derrière la Tunisie, avec un total de 15 projets.

Selon Stéphane Lecoq, le bon résultat des investissements marocains en France est en partie lié à l’ouverture d’un bureau à Casablanca en septembre 2018 qui a permis à l’agence de se rapprocher des porteurs de projets et des dirigeants d’entreprises afin de les accompagner à s’implanter en Europe.

Les trois principales régions d’implantation des projets d’origine marocaine sont la région Paris-Ile de France (4 projets avec la création de 81 emplois sur trois ans), la région Normandie (3 projets avec la création de 51 emplois sur trois ans) et la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (3 projets avec la création de 27 emplois sur trois ans).

Le taux de couverture de Business France vis-à-vis de ce bilan 2021 s’établit à 87% en nombre de projets marocains accompagnés et à plus de 92% pour le potentiel d’emplois créés par ces projets d’origine marocaine qui sont principalement dans les secteurs des logiciels et des services aux entreprises.

«On regarde avant tout des start-up qui ont une technologie innovante, qui peuvent être susceptibles de s’internationaliser et de se développer en particulier dans un écosystème French Tech. On a également une autre cible de dirigeants qui sont les groupes et les PME exportatrices dans différents secteurs, que ce soit agroalimentaire, industriel ou encore dans la santé», explique ainsi Stéphane Lecoq.

Au total, 1.607 projets d’investissement ont été recensés en France en 2021, soit une hausse de 32% par rapport à l’année 2020. Ces projets ont permis la création ou le maintien de 45.008 emplois, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020.

Ces projets proviennent d’une soixantaine de pays différents, mais l’année 2021 est marquée par un renforcement significatif de l’attractivité de la France auprès des investisseurs européens, à l’origine de deux projets sur trois. L’Allemagne devient ainsi le premier pays investisseur en France, avec près de 300 projets, et devant les Etats-Unis (247 projets).

Les Etats-Unis restent au premier rang en termes d’emplois (10.118 emplois contre 8.063 pour l’Allemagne). Le Royaume-Uni complète le podium des pays investisseurs en France avec 151 projets recensés (4.202 emplois).