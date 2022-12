© Copyright : DR

Après deux années d’études et de prospections dans les provinces du Sud marocain, le géant américain de l’hydrogène vert, CWP Global a annoncé, ce mercredi 21 décembre 2022 son intérêt pour le développement de deux grands projets au Maroc.

Le groupe américain spécialisé dans les énergies renouvelables, CWP Global, a indiqué son intention d’investir dans des projets d’hydrogène vert au Maroc. Cette annonce fait suite à une visite au Maroc du PDG du groupe, Mark Crandall, courant décembre.

Lors de cette venue, Mark Crandall a rencontré son équipe locale qui effectue depuis 2019 des relevés techniques des ressources solaires et éoliennes et qui a entamé les démarches nécessaires en vue d’initier son premier projet baptisé AMUN (15GW) dans la région de Guelmim-Oued Noun, indique le géant américain dans un communiqué.

Le PDG de CWP s’est également entretenu avec des acteurs économiques et industriels du Maroc, dans le cadre d’un second projet encore plus important que celui d’AMUN, dans le sud du pays, a souligné le communiqué du groupe.

«Le Maroc fait partie d’un des très rares pays à plus fort potentiel pour la production et l'exportation de molécules vertes. Selon nos estimations, il pourrait capter entre 5 et 10% du marché mondial de l’hydrogène vert. Nos installations au Maroc seront des projets de grande envergure, particulièrement dans les Provinces du Sud», a déclaré Mark Crandall, lors de sa visite à Casablanca.

Le PDG de CWP Global a expliqué dans ce sens que la vision du roi Mohammed VI pour la mise en place d’une offre Maroc pour l’hydrogène vert est rassurante pour le groupe et renforce sa conviction que le Maroc sera l’un des acteurs clés de ce nouvel écosystème vert international.

A noter que CWP Global est l’un des principaux leaders de développement de projets d’énergies renouvelables dans le monde. A date, CWP Global intervient sur 5 continents, avec une production en opération en Europe et en Australie.