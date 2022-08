© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Grâce à une gestion efficace du sourcing et un outil de production performant, Lesieur Cristal a pu garantir l'approvisionnement régulier du marché national, malgré la perturbation des chaînes logistiques depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Visite guidée, au cœur de la chaîne de production du groupe.

De nombreux pays ont dû faire face à des problèmes d’approvisionnement en huiles alimentaires depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Au Maroc, aucune rupture de stock n’a été enregistrée, notamment grâce à la performance du tissu industriel national. Pour comprendre comment Lesieur Cristal a pu affronter les effets de cette crise, le groupe a ouvert aux représentants des médias hier, mardi 30 août 2022, les portes de son usine de la Zone industrielle de Ain Harouda. Il s'agit du plus grand site industriel en Afrique de sa catégorie.

Acteur de référence sur le marché marocain, le groupe accompagne depuis plus de 80 ans la modernisation des filières oléicole et oléagineuse du pays. Au fil des ans, Lesieur Cristal a investi dans la mise en place d’un dispositif industriel performant, intervenant de la graine jusqu’au produit final, dans l’objectif d’assurer une capacité de production répondant aux besoins, en quantité et en qualité, des consommateurs marocains.

Suite au déclenchement de la crise sanitaire, Lesieur Cristal a su répondre à ces besoins, qui ont été fortement accentués, grâce à son outil de production performant, mais aussi grâce à sa politique d’approvisionnement en matière première à l’international, malgré la flambée des cours mondiaux. D’ailleurs, le marché national n’a jamais connu de rupture de stocks des produits de Lesieur Cristal, que ce soit en huiles de table ou encore en huiles d’olive, en margarine, ou en savons, autre production de ce groupe industriel.

Un sourcing compétitif

Dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement et de sourcing des matières premières, Lesieur Cristal peaufine ses actions au quotidien, grâce aux compétences avérées de ses équipes spécialisées, tout en maîtrisant de bout en bout la chaîne de valeur des huiles de table, du sourcing jusqu'à la distribution aux clients, en passant par le transport international, et le stockage.

Le groupe s’appuie ainsi sur son savoir-faire avéré dans le domaine, tout en profitant des synergies avec le groupe Avril dans le sourcing et l'approvisionnement, notamment grâce au développement d'un large réseau mondial de fournisseurs des intrants varié et performant.

En outre, le groupe Lesieur Cristal dispose également d’une salle de marché aux normes internationales et à la pointe des technologies pour assurer le trading ainsi que la couverture des besoins quotidiens en matières premières (huiles brutes) et en devises, à travers les Bourses et les banques spécialisées.

Un outil industriel performant

Lesieur Cristal s’appuie sur les performances de ses quatre sites industriels au Maroc. Il s’agit tout d’abord du complexe industriel d’Ain Harrouda, à Casablanca, spécialisé dans le raffinage, l’emballage et le conditionnement d'huiles de table et d'huiles d’olive, ainsi que la production de pains de savon et de savon liquide.

Le groupe compte aussi sur son unité de trituration des graines oléagineuses, localisée à Roches noires, autre quartier industriel de Casablanca, et aussi sur Indusalim, à Settat, son usine de fabrication de margarine. Enfin, le groupe dispose d’une usine de trituration d’olives, à Kelaat Sraghna.

L’outil industriel de Lesieur Cristal permet de traiter plus de 300.000 tonnes par an de graines oléagineuses (tournesol, colza et soja). Ainsi plus de 370.000 tonnes d’huiles brutes sont raffinées annuellement, permettant d’obtenir un produit d’une excellente qualité nutritionnelle et gustative.

Pour ce qui est des lignes de savonnerie, le groupe produit annuellement plus de 45.000 tonnes de pains de savons, de savon en pâte et de savon liquide. La trituration d’olives traite, quant à elle, 15.000 tonnes d’olives par an.

Par ailleurs, Lesieur Cristal conditionne une gamme très étendue d’huiles de table, d’huiles d’olive et de savon, atteignant les 350.000 tonnes par an. Pour assurer une gestion efficace de ses lignes de production, Lesieur Cristal dispose d’une capacité de stockage importante de l’ordre de 50.000 tonnes d’huiles brutes et raffinées, ainsi qu’une capacité de stockage des produits finis de l’ordre de 12 000 tonnes. Cela permet à Lesieur Cristal d’approvisionner le marché dans les meilleurs délais.

Lesieur Cristal a entamé une démarche Qualité Sécurité Alimentaire et Environnement volontariste. Le groupe est au premier rang des acteurs œuvrant pour la qualité, la sécurité des aliments et la préservation de l'environnement, grâce à un système de management intégré, certifié ISO 9001, FSSC 22000 et ISO 14001.

Par ailleurs, le site industriel de Lesieur Cristal à Ain Harrouda est le plus grand site en Afrique dans sa catégorie et un des plus grands et des plus performants sites à l’échelle mondiale. Son outil industriel, «state of the art», est doté des dernières technologies et des moyens de gestion les plus modérés, permettant à Lesieur Cristal de présenter au consommateur un produit de qualité irréprochable et un produit compétitif sur le marché local et international.

Un réseau de distribution rodé

Pour assurer l’approvisionnement du marché, Lesieur Cristal compte sur un système de distribution bien rodé, qui s’étend à toutes les régions du royaume. En effet, le groupe dispose de 13 agences commerciales réparties sur les principales villes et de plus de 330 agents commerciaux, tous équipés de solutions de pointe intégrées à la force de vente.

Côté Supply Chain, Lesieur Cristal s’appuie sur l’une des plus grandes flottes de distribution au Maroc couvrant tout le territoire marocain, avec un total de 300 véhicules constitués des camions de livraison et des camions de grande, moyenne et petite capacité. Cela assure une capacité de livraison pour les différents formats et canaux de distribution. Ainsi, plus de 60.000 détaillants traditionnels et plus de 2.000 grossistes sont visité chaque semaine.

Le capital humain, un levier de croissance

Lesieur Cristal tire sa force de l’engagement et du dévouement de son capital humain, il emploie plus de 1.500 collaborateurs. Ces forces vives du groupe sont au cœur de sa stratégie de Ressources humaines, axée sur une formation pointue et individuelle, assurant une meilleure maîtrise des dernières technologies présentes sur le marché mondial des oléagineux. Grâce à son business plan RH, Lesieur Cristal assure une meilleure couverture organisationnelle de ses besoins de recrutement, d’évaluation, de mobilité, et de gestion de carrière de ses collaborateurs.

L’objectif étant de garantir les meilleures compétences aux collaborateurs, dans un environnement de travail sécurisé, mais aussi de reconnaître les performances collectives et individuelles. Ces actions permettent in fine au groupe d’anticiper et accompagner ses projets de développement et de maîtriser au mieux les métiers spécifiques à son champ d’action.