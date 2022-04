© Copyright : DR

Sans surprise, l’inflation a atteint un niveau record en ce début d’année pour se situer à 3,6%. La croissance de l’économie nationale affiche pour sa part une évolution de 1,2% par rapport à l’année dernière. Voici les principaux indicateurs économiques du HCP.

La croissance de l’économie nationale a progressé de 1,2% au premier trimestre 2022, sous l’effet d’une hausse de 3,3% de la valeur ajoutée hors agriculture et d’un repli de 12,1% des activités agricoles, indique le Haut-commissariat au Plan dans sa dernière note de conjoncture.

Selon les projections du HCP, la croissance de l’économie nationale se situerait à 1,8%, au deuxième trimestre 2022, au lieu de 15,2% au même trimestre de 2021, compte tenu d’une baisse de 12,9% de la valeur ajoutée agricole.

Evolution de la valeur ajoutée agricole au Maroc sur les dix dernières années.

Le volume des exportations nationales de biens et services affiche quant à lui une croissance de 5,6% au premier trimestre 2022, dans un contexte de vive accélération des prix à l’export. En valeur, les exportations de biens se sont accrues de 29,5% en glissement annuel, au lieu de 12,6% une année auparavant.

Cette évolution est portée, principalement, par l’augmentation des ventes extérieures de phosphates et de ses dérivés, qui ont contribué pour 14,5 points à l’évolution globale des exportations des biens en valeur. Hors phosphates et dérivés, les exportations ont augmenté de +19,3%, profitant du redressement des ventes extérieures de l’industrie aéronautique de 61,5% au lieu de -17,3% au premier trimestre 2021, et des ventes du secteur textile à +28,2%, précise le Haut-commissariat.

Pour leur part, les importations des biens, en valeur, affichent un affermissement de 3,7%, au lieu de 2,6% au cours de la même période de 2021. Cette accélération est attribuable à l’accroissement de 88,8% des achats des produits énergétiques dans le sillage de la flambée des cours internationaux des produits raffinés, notamment ceux du gasoil et du fuel.

La hausse plus prononcée des importations par rapport aux exportations a ainsi accentué le déficit de la balance commerciale des biens et engendré un repli de 3,5% du taux de couverture des importations par les exportations au premier trimestre 2022, par rapport à la même période de l'année dernière.

Inflation record

La tendance haussière des prix à la consommation, observée au quatrième trimestre 2021, s’est accélérée au premier trimestre 2022. En variation annuelle, les prix à la consommation ont évolué à un rythme jamais atteint depuis 2008, affichant une hausse de 3,6%, au lieu de 0,1% au cours de la même période de 2021, indique le HCP, notant que ce niveau n’a jamais été atteint depuis 2008.

Cette accélération aurait été principalement le fait de l’envolée des prix des produits alimentaires de +5,3%. Les prix des produits alimentaires hors frais auraient enregistré une hausse de 6,4%, tirée par l’augmentation de ceux des produits à base de céréales et des huiles végétales. Les prix des produits frais se seraient, également, renforcés, notamment ceux de viande de la volaille qui auraient contribué pour 1,9 point de pourcentage à l’augmentation des prix.

Evolution de l'inflation et de l'inflation sous-jacente au maroc sur les dix dernières années.

Hors produits alimentaires, les prix se seraient accrus de 2,5%, sous l’effet des hausses des prix des produits énergétiques, du transport et de l’accélération de ceux des produits manufacturés, sur fond des tensions liées aux difficultés d’approvisionnement et des augmentations des coûts de production industrielle.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils, aurait, pour sa part, nettement progressé, pour atteindre +3,4% au premier trimestre 2022, tirée par l’évolution très dynamique de ses composantes, en particulier alimentaire et manufacturière.