Les personnes les plus touchées par le chômage sont les jeunes, les femmes et les diplômés, selon le Haut-Commissariat au Plan, qui détaille dans sa dernière note présentant les principales caractéristiques de la population active au chômage. Explications.

Au total, le nombre de chômeurs a baissé, de 2018 à 2019: il est passé de 1.13 millions de personnes à 1.1 millions de personnes.

Le taux de chômage est en baisse, et s'est établi en 2019 à 9,2% au niveau national (contre de 9,5% l'année précédente), à 12,9% en milieu urbain (contre 13,8% l'année précédente) et 3,7% en milieu rural (contre 3,6% en 2018).

Dans cette note, le HCP indique en outre que le taux de chômage atteint 24,9% des jeunes dans une tranche d'âge comprise entre 15 et 24 ans, et 7% des personnes âgées de 25 ans et plus.

Globalement, les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage (13,5% des femmes, contre 7,8% des hommes). Dans les villes, le taux de chômage des femmes représente plus du double de celui des hommes (21,8% des femmes, contre 10,3% des hommes).

Autre constat du HCP, les chômeurs sont plus nombreux parmi les diplômés. Le taux de chômage est ainsi de 3,1% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, de 15,7% pour les détenteurs d'un diplôme (ce taux est de 12,4% parmi les personnes détentrices d'un "diplôme moyen" et de 21,6% pour celles détenant un diplôme de l'enseignement supérieur).

Ce taux reste relativement plus élevé parmi certaines catégories de diplômés, dont les détenteurs de diplômes délivrés par les facultés (23,6%), de diplômes de techniciens (23,9%) et de certificats en spécialisation professionnelle (20,9 %).



Plus de 8 chômeurs sur 10 (83,8%) résident en milieu urbain, 2 sur 3 sont des hommes (65%), 8 sur 10 (80,3%) sont âgés de 15 à 34 ans et 4 sur 10 (40,8%) sont détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Cinq régions dans le royaume abritent 71,6% des chômeurs: Casablanca-Settat vient en première position avec 25%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (15,8%), de Fès-Meknès (11%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,9%) et de l’Oriental (9,9%).

Plus des deux tiers des chômeurs (67,8%) sont en situation de chômage depuis une année ou plus, les femmes plus que les hommes avec des taux s'établissant respectivement 75,9% et 63,5%, les jeunes de 15 à 34 ans sont plus touchées par le chômage que les personnes de 35 ans et plus (respectivement 71,1% et 54,8%) et les détenteurs d'un diplôme supérieur plus que ceux ayant un diplôme moyen (respectivement 78% et 67,5%).

En 2019, plus de 4 chômeurs sur 10 (soit 42,7%) avaient déjà exercé un emploi avant de se retrouver en situation de chômage. Ils sont dans leur grande majorité citadins (81,9%), ce sont majoritairement des hommes (à raison de 74,6%) et des jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 15 à 34 ans (à raison de 63,4%).