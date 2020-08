© Copyright : DR

Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes, le nombre de chômeurs a atteint 1.477.000 individus au niveau national au deuxième trimestre 2020. Les emplois dans le milieu rural sont particulièrement touchés.

Le Haut Commissariat au plan (HCP) vient de publier la situation du marché de travail au deuxième trimestre de 2020, période marquée par la propagation du Covid-19, l’état d’urgence sanitaire et le confinement.

Ainsi, entre le deuxième trimestre de 2019 et la même période en 2020, l’économie marocaine a perdu 589.000 postes d’emploi, résultant d’une perte de 520.000 postes en milieu rural et de 69.000 en milieu urbain, contre une création annuelle moyenne de 64.000 postes au cours des trois années précédentes.

Selon la note d’information du HCP, cette perte a touché tous les secteurs d’activité, à savoir 477.000 postes dans l’«agriculture, forêt et pêche», 30.000 dans les «services», 69.000 dans l’«industrie y compris l'artisanat» et 9.000 dans le BTP.

A noter que le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne est passé de 45 à 22 heures. En outre, 265 millions d’heures de travail par semaine ont été perdues par rapport au deuxième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 5,5 millions d’emplois à temps plein (en considérant qu’une semaine de travail correspond à 48 heures). Cette baisse, de 53% au niveau national, a touché tous les secteurs, le BTP (71%), l’industrie y compris l’artisanat (63%), les services (54%) et l’agriculture, forêt et pêche (41%).

Avec une hausse de près d’un demi-million de personnes (496.000), 311.000 en milieu urbain et 185.000 en milieu rural, le nombre de chômeurs a atteint 1.477.000 personnes au niveau national.

Le taux de chômage est ainsi passé de 8,1% à 12,3% au niveau national, de 11,7% à 15,6% en milieu urbain et de 3% à 7,2% en milieu rural. Il est plus élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (33,4%), les diplômés (18,2%) et les femmes (15,6%).