Kiosque360. Les exportations agricoles suivent une belle dynamique: 39,5 milliards de dirhams ont été générés entre 2019 et 2020, comme l’a annoncé Aziz Akhannouch, ministre de tutelle, lors de son passage, le 12 octobre, à la Chambre des représentants. Les détails.

Les exportations constituent un levier important du développement du secteur agricole. Entre 2019 et 2020, elles ont généré 39,5 milliards de dirhams, et ce malgré les contraintes sanitaires et climatiques de cette saison. Une annonce faite par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, lors de son intervention, le 12 octobre, à la Chambre des représentants. Un chiffre en hausse de 8% par rapport à 2018 et de 130% par rapport à 2010, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 octobre.

Dans le détail, les exportations de légumes ont enregistré +12% (volume de 1,416 million de tonnes pour la saison 2019-2020 contre 1,266 million la saison précédente), les exportations de tomates +5% (567.000 tonnes en 2019-2020 contre 539.000 tonnes en 2018-2019), les exportations de pastèques +44% (41.000 tonnes en 2019-2020 contre 16.000 tonnes en 2018-2019) et les exportations de fruits rouges frais +22% par rapport à la saison précédente.

En vue, de belles perspectives pour la saison prochaine. Le ministère de tutelle s’attend à une hausse de 10% des exportations de produits alimentaires agricoles, de 29% pour les agrumes, ainsi que d’une production record de dattes au titre de l’actuelle campagne (+4% par rapport à la campagne précédente).

D’autre part, 12 milliards de dirhams ont été injectés pour développer l’industrie alimentaire, et ce en poursuivant la mise en œuvre du contrat programme de développement agroalimentaire, comme l’indique le journal, dévoilant quelques points de la feuille de route: mise en place de 371 nouvelles unités avec 38.000 opportunités d’emplois supplémentaires, 13 milliards de dirhams de valeur ajoutée annuelle supplémentaire, ainsi que le lancement de plusieurs pôles agricoles dans les différentes zones.