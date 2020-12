© Copyright : DR

Kiosque360. Dans une récente étude, la DEPF établit un diagnostic du secteur halieutique et décrypte ses enjeux. Les détails.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui le Maroc revient sur une récente étude de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) sur le secteur halieutique. Le journal rappelle ainsi que durant ces dernières années, différents efforts ont été engagés pour la gestion durable de la ressource et l’amélioration de la compétitivité du secteur de la pêche maritime.

Il faut savoir que la production halieutique contribue à la croissance avec pas moins de 17,3 milliards de dirhams de valeur ajoutée en 2019 et qu’elle génère d’importantes devises (pour une valeur d’environ 22 milliards de dirhams), participe aux échanges extérieurs (avec une part de près de 45% des exportations agroalimentaires) et garantit environ 700.000 emplois directs et indirects.

Cette étude baptisée «Le secteur des pêches et de l’aquaculture: Tendances structurelles, enjeux et leviers de développement» entend contribuer au renforcement du rôle de cette activité comme véritable relais de croissance inclusive, indique le quotidien. «La production halieutique nationale est orientée majoritairement vers l’export. Malgré la récente tendance à la hausse des importations des produits de la mer (près de 97.000 tonnes d’importations de produits de la mer en 2019 correspondant à une valeur de 2,25 milliards de dirhams), le solde commercial reste largement excédentaire et les exportations marocaines des produits de la mer, estimées à près de 22 milliards de dirhams en 2019, sont d’une importance majeure dans l’atténuation du déficit commercial du pays», précise l’étude de la DEPF.

Notons qu’à l’export, les produits halieutiques en valeur sont principalement portés par les conserves et semi-conserves de poissons (36%) et les mollusques congelés (31%) en moyenne sur la période 2015-2019 et que parallèlement, une tendance au renforcement de la part du congelé dans les exportations a été remarquée en 2019 (avec respectivement +13% et +16% pour les exportations des mollusques et des poissons congelés).

L’étude montre aussi que sur un total de 1,7 milliard de dollars exportés par le Maroc en moyenne sur la période 2010- 2019 en produits halieutiques, 70% sont orientés vers l’Europe qui est le premier importateur mondial des produits de la mer avec 55 milliards de dollars comme moyenne sur la même période.

Autre chose: l’Afrique arrive en deuxième position, totalisant près de 14% du total des exportations marocaines de produits halieutiques. Et face à la crise du Covid-19, l’étude démontre aussi que l’activité a montré une certaine résilience de ses performances en enregistrant le taux le plus faible en termes de part des entreprises de pêche en arrêt d’activité durant la période du confinement de près de 33,8% (selon l’enquête du HCP menée en juillet 2020) contre une moyenne au niveau global de 83,4%.

De même, le secteur a enregistré le taux le moins élevé en termes de part des entreprises ayant réduit leurs effectifs et qui a été à hauteur de 21% selon la même enquête du HCP contre 49% à l’échelle globale. Le HCP a aussi précisé dans son enquête que les opérateurs de la pêche maritime ont réussi à assurer un approvisionnement normal et continu du marché local en produits de la mer tout en renforçant les mesures de prévention et de protection contre la Covid-19 à bord des bateaux (désinfection des embarcations, distribution de masques aux marins…).