La flexibilité industrielle et l'agilité commerciale, associées à des conditions de prix favorables et à une structure de coûts optimisée, ont entraîné une solide performance financière et opérationnelle du groupe OCP au premier semestre 2021. La marge d’EBITDA s’établit à 39%, son plus haut niveau atteint au cours de la dernière décennie.

Le groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des engrais a publié ce mardi 21 septembre 2021 ses résultats pour le premier semestre 2021, marqués par une solide performance financière et opérationnelle.

Dans des conditions de marché qui se sont améliorées tout au long du premier semestre 2021, soutenues par une hausse des prix des engrais phosphatés, le chiffre d’affaires affiche une hausse de 19% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 32,5 milliards de dirhams. Cette performance s’explique par la hausse des prix de vente sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide) ainsi que par des volumes exportés d'acide plus élevés, permettant d’atténuer la baisse des volumes de vente de roche et d'engrais.

Les prix des engrais phosphatés ont été tirés par une croissance continue de la demande sur les marchés clés ainsi qu'une offre stable, souligne le groupe dans un communiqué financier. La demande dans les principales régions importatrices a été portée par la hausse des prix des récoltes, en particulier au Brésil, ainsi que par des conditions météorologiques favorables et de faibles niveaux de stocks aux Etats-Unis.

Grâce à sa flexibilité industrielle et à son agilité commerciale, OCP a réorienté une partie de ses exportations d’engrais vers de l'acide phosphorique pour répondre à la demande du marché. Il a également réduit ses volumes exportés d’engrais suite à un niveau des stocks de produits particulièrement bas d'OCP au début de 2021, compte tenu des volumes records de production et d'exportation réalisés en 2020, qui comprenaient plus de 11 millions de tonnes d'engrais.

L’efficacité opérationnelle du groupe et la hausse des prix de vente ont en grande partie neutralisé l’augmentation des coûts du soufre et de l’ammoniac, et se sont traduites par une progression de 48% de l’EBITDA à fin juin 2021, atteignant à 12,5 milliards de dirhams, avec une marge d’EBITDA solide de 39%, soit le niveau le plus élevé atteint au cours de la dernière décennie.

«La flexibilité industrielle d'OCP nous a permis d’adapter notre production afin d’adresser les besoins évolutifs de nos clients, notamment en réorientant une partie de nos exportations d’engrais vers l'acide. L'agilité commerciale, sur laquelle nous nous appuyons en permanence, a été un facteur clé dans la capacité d'OCP à renforcer sa position de leader mondial à l'export, et ce en répondant à la demande des marchés à forte croissance», a commenté Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP.

Le premier semestre 2021 a également été marqué par le succès de la nouvelle émission obligataire du groupe sur les marchés internationaux le 12 juin 2021, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Environ les deux tiers du montant levé ont été alloués au rachat d’une grande partie des obligations internationales existantes, afin d'optimiser le profil de maturité de dette d’OCP, et les fonds restants serviront à financer la prochaine phase du programme d'investissement du groupe. «Cette nouvelle émission obligataire a été sursouscrite près de 5 fois, témoignant de la confiance des investisseurs internationaux dans les plans de croissance à long terme d'OCP», s’est félicité Mostafa Terrab.

Les dépenses d’investissement ont totalisé 4,3 milliards de dirhams, en-dessous des 5,087 milliards réalisés au cours de la même période en 2020.