Dotée d’une capacité de 850.000 tonnes, la production de sucre blanc de la raffinerie de Yanbu servira à alimenter le marché saoudien et celui de la région Mena.

La mise en exploitation de la raffinerie de Yanbu, en Arabie Saoudite, est prévue en mars 2020, a déclaré à Reuters le PDG du groupe Cosumar, Mohamed Fikrat. Les essais devraient démarrer avant cette date, a-t-il ajouté.

La société Durrah Sugar Refinery, qui chapeaute ce projet, est le fruit d’un co-investissement entre les partenaires saoudiens Consolidated Brothers Company et Industrial Project Delopment Company, Wilmar, avec une participation du groupe Cosumar de 43,27% dans le capital de la raffinerie.



L’usine de Yanbu sera dotée d’une capacité de production de 850.000 tonnes. Son offre en sucre blanc sera destinée au marché saoudien, mais aussi aux besoins de la région Mena qui s’élèvent à plus de 4 millions de tonnes par an.



La société Durrah profitera d’un emplacement compétitif dans le port de Yanbu et à proximité des grandes villes saoudiennes (Djeddah, Médine, La Mecque) et aussi de l’expérience et de l’expertise des deux groupes, Cosumar et Wilmar, dans le raffinage du sucre brut et la commercialisation de sucre blanc.