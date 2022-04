© Copyright : DR

Saâd Ghazaoui a été nommé Directeur Général de Xperis Services, qui porte les activités de Facility et Property Management du Groupe CDG Développement.

Saâd Ghazaoui a occupé plusieurs fonctions au sein du Groupe CDG, notamment celle de directeur général de la société de développement local Avilmar, puis Rabat Parking et ensuite la Compagnie Générale des Parkings.

Lancée en janvier 2022, la société Xperis Services porte les activités de facility et property management de la branche développement territorial du groupe CDG.

Dans un premier temps, Xperis Services regroupera les activités de Facility et Property Management de trois filiales de CDG Développement: MedZ Sourcing, CGPark (Compagnie générale des parkings) et Foncière Chellah.



La création de la société Xperis Services répond à plusieurs objectifs stratégiques, dont le renforcement de l’expertise et de la maîtrise technique des métiers actuels et futurs, l’accroissement de la performance et le renforcement de la satisfaction des clients.

Xperis Services couvrira plusieurs segments d’activités, dont notamment l’offshoring, le tertiaire, les parcs d’activités, l’industrie, les parkings, les resorts et l’éducation.