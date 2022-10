© Copyright : Eric Piermont - AFP

Kiosque360. Alors que le trafic aérien reprend petit à petit du poil de la bête, la grève des contrôleurs aériens, qui démarre demain, risque bel et bien de porter un coup à la reprise du trafic aérien dans le royaume. Cet article est une revue de presse des Inspirations Éco.

La grève des contrôleurs aériens qui va secouer le secteur à partir de samedi met déjà les compagnies et les voyageurs dans une situation compliquée, souligne Les Inspirations Éco dans sa livraison de ce vendredi.

Le quotidien indique que cette grève va durer deux semaines, ajoutant que les aiguilleurs dénoncent le non-respect des engagements du protocole d’accord signé avec la direction générale de l’ONDA en 2019. Notons qu’en vertu de ce protocole, l’ONDA (Office national des aéroports) se serait engagé à améliorer le traitement salarial des contrôleurs aériens avant de promettre d’instaurer un statut particulier pour les agents en question. Sauf que le dialogue social est à l’arrêt au sein de l’institution.

«Ils dénoncent aussi ce qu’ils considèrent comme une marginalisation systématique par l’administration d’une large catégorie de salariés ainsi que l’atermoiement de l’ONDA à remplir ses obligations envers les salariés et les grands écarts de salaire. Cela fait deux ans que les grévistes dénoncent ces manquements en vain», fait remarquer Les Inspirations Éco.

Quel impact aura ce mouvement de grève sur les compagnies aériennes et les voyageurs? s'interroge le journal. D’abord, force est de remarquer que les grévistes assureront le service minimum à partir du 8 octobre. «Nous espérons qu’un compromis sera trouvé, sinon toutes les compagnies seront impactées», explique un haut responsable d’une compagnie aérienne cité par Les Inspirations Éco, qui ajoute que de nombreux voyageurs sont dans une situation compliquée et s’interrogent sur les perturbations liées à leurs vols.

On apprend que l’ONDA estime que le dialogue n’est pas rompu et qu’un plan de communication est prévu pour orienter les voyageurs avant et pendant la grève. Pour Les Inspirations Éco, les pourparlers seront plutôt serrés d’autant que la crise du Covid-19 a frappé de plein de fouet l’ONDA, engendrant près de 3,5 milliards de DH de déficit entre 2020 et 2021.

Le journal souligne que le trafic a repris depuis, avec un volume de trafic commercial de plus de 12 millions de passagers et plus de 108.640 mouvements aéroportuaires au niveau des aéroports du royaume. Les Inspirations Éco fait aussi observer que la grève risque de plomber la belle reprise de l’activité observée au niveau des aéroports marocains.