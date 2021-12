© Copyright : DR

Kiosque360. Les PME-TPE ont encore du chemin à faire en matière de couverture de risques de change. Pour les aider, l’Association marocaine des salles de marchés se mobilise. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations Eco.

Les mauvaises habitudes ont la peau dure chez les rares chefs d’entreprise qui optent pour des techniques de couverture de change, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le quotidien explique ainsi que, pour les PME-TPE marocaines qui choisissent des couvertures de risques de change, leur accompagnement dans ce processus ou sur les opérations portant sur les matières premières n’est pas de tout repos. Les Inspirations Eco indique que les petites et moyennes entreprises sont, en effet, handicapées par la faiblesse de leurs structures et que leurs dirigeants ont en permanence la tête dans le guidon, puisqu'ils sont obligés de gérer à la fois le commercial, le financier et le recouvrement. Ce qui explique l’importance de l’accompagnement proposé par les banques.

Ainsi, l’Association marocaine des salles de marchés a mis en place le programme Infitah pour, d’une part, les informer de l’évolution du marché et, d’autre part, leur en expliquer le fonctionnement et leur proposer des outils de couverture adaptés. Les Inspirations Eco souligne qu’au vu du peu d’engouement observé par les professionnels des salles de marché, plusieurs questions se posent dont celle de savoir si les PME et TPE ont vraiment de l’appétence pour se prémunir contre les risques de change. Force est de noter que l’une des problématiques rencontrées sur le terrain est que les entrepreneurs cherchent à optimiser aussi bien le change que leurs marges. L’enjeu, pour eux, est de voir comment, à partir de leur marge commerciale, ils peuvent également profiter d’une marge financière de change.

Les Inspirations Eco fait remarquer, à ce propos, que de telles pratiques font basculer le manager vers un exercice de spéculation qu’il ne maîtrise pas. «Les PME-TPE doivent se concentrer sur leurs activités respectives et ne pas spéculer sur l’évolution du dirham. L’opération de couverture vise à figer notre marge. Après, on ne regarde plus comment le dirham a évolué parce qu’on a sécurisé notre marge. Si les chefs d’entreprise ne changent pas ce comportement, ils ne pourront jamais recourir aux couvertures», explique une source citée par le journal.

Force est de souligner qu’avec la volatilité du marché, le risque auquel s’exposent les chefs d’entreprise spéculateurs est de perdre leurs marges. «Il faut que les salles de marché aient une ouverture sur leur exposition. Nous avons besoin d’être renseignés sur les prix recherchés et ceux qui leur permettent de préserver leurs marges bénéficiaires», explique une autre source du journal.