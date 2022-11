© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce lundi 14 novembre 2022, la société britannique SDX Energy annonce l’ouverture d’une nouvelle zone de production, suite à une campagne réussie de forage de deux puits dans la région du Gharb.

La compagnie britannique d’exploration pétrolière et gazière opérant en Afrique du Nord a annoncé, ce lundi 14 novembre 2022, dans un communiqué, deux découvertes provenant des puits SAK-1 et KSR-20, récemment achevés, dans la région du Gharb.

«Le puits SAK-1 a déjà été connecté à l’infrastructure de la Société et les résultats des tests indiquent que les volumes en place seront du côté supérieur de l’estimation P50 pré-forage de 0,44 bcf (…) Le puits ouvre une nouvelle zone de production au nord-ouest de la zone de production historique de la Société, avec plusieurs autres perspectives de suivi identifiées au sein du cluster SAK», indique la société.

Selon SDX Energy, le puits KSR-20 a également permis de découvrir un gisement de gaz dans cette région, et fait actuellement l’objet d’un test d’accumulation de pression. «Le puits sera mis en production dès que l’autorisation et le raccordement seront terminés, une annonce sur les volumes prévus en place sera faite en temps opportun», souligne la firme britannique.

A la suite de ces découvertes et de l’identification d’autres perspectives de forage similaires, la Société prévoit, désormais, d’étendre ses activités de forage en 2023. «A ce jour, plus de 70 prospects ont été identifiés au Maroc, dont 25 ont été à haute teneur et totalisent environ 20 bcf P50 EUR sans risque», souligne SDX Energy dans son communiqué.

«Nous sommes satisfaits des résultats des puits SAK-1 et KSR-20 (…) les puits contribueront immédiatement à la croissance de la production et des revenus dans une région où la demande et les prix du gaz sont robustes. Le Maroc reste une zone clé de croissance potentielle pour SDX et nous sommes impatients de planifier de nouveaux forages en 2023», a indiqué Mark Reid, PDG de SDX.