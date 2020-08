© Copyright : DR

Pandémie de coronavirus oblige, le Forum économique mondial (World economic forum, WEF) a décidé de reporter la réunion annuelle de Davos, initialement prévue en janvier 2021, au début de l'été prochain.

«La décision n'a pas été prise facilement, car la nécessité pour les dirigeants mondiaux de se rassembler pour concevoir un chemin de relance commun et façonner la «grande réinitialisation» («the great reset», Ndlr) dans l'ère post-Covid-19 est si urgente», explique un communiqué de la direction du WEF. Le Forum dit avoir tenu compte de l’avis des experts sanitaires, qui ont souligné que la réunion ne pouvait pas se faire en en toute sécurité en janvier.

Au cours de la semaine du 25 janvier, des «Dialogues de Davos» se tiendront donc par visio-conférence et permettront aux principaux dirigeants mondiaux de partager leurs points de vue sur l'état du monde en 2021.

La date et le lieu de la réunion annuelle reprogrammée seront communiqués dès que les conditions seront remplies pour garantir la santé et la sécurité des participants.

Les organisateurs de l’événement précisent que, depuis février, près de 1.200 membres issus du monde des affaires, du gouvernement et de la société civile ont rejoint la plate-forme d’action Covid du Forum à la suite de l’éclosion de la pandémie.

La réunion annuelle du Forum de Davos, en Suisse, réunit chaque année le gotha des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre les problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l’environnement.