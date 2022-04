© Copyright : DR

Kiosque360. En dépit de son importance, le programme Forsa qui séduit certain semble insuffisant pour d'autres. Pourtant, il s'agit d'un budget de 1,25 milliards de dirhams pour un total de 10.000 projets en 2022... Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations Eco.

Le programme Forsa est désormais déployé. Qualifié d'ambitieux par Les Inspirations Eco, dans son édition du 14 avril, ce programme dispose d’une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams pour 2022. Le quotidien précise que ce «budget qui permettra d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets, 10.000 au total, d’ici fin d'année». Il ajoute que ce dispositif comprend également une formation en e-learning pour l’ensemble des projets retenus, suivie d’une incubation de 2,5 mois au profit des projets les plus innovants.

Le journal fait savoir que les appels d’offres ont déjà été lancés pour sélectionner les établissements partenaires parmi les incubateurs locaux,représentés par les organismes de la société civile, spécialisés dans l’accompagnement et le suivi des projets entrepreneuriaux.Pour ce qui est du financement, Les Inspirations Eco parle d'un prêt d’honneur à taux 0, allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams, pour l’ensemble des projets retenus. Le remboursement se fait sur une durée maximale de 10 ans, avec un différé de 2 ans.

Le quotidien rappelle que tous les secteurs d'activité éligibles. Il est ouvert à l’ensemble des résidents au Maroc et les Marocains établis à l’étranger, âgés de 18 ans et plus, qu’ils soient porteurs d’idées ou de projets d’entrepreneuriat ou fondateurs de TPE de moins de 3 ans. Il ne faut "aucun pré-requis de diplôme, de qualification ou d’expérience.

Le journal indique que les porteurs de projets doivent déposer directement leur dossier en ligne via la plateforme digitale dédiée: www.forsa.ma ou demander assistance auprès des Desks Forsa ouverts à cet effet dans les 12 régions.

En dépit de tous ces avantages, Les Inspirations Eco relève des «limites à un programme qui ne fait pas l’unanimité dans les cercles des experts». Il cite, le fiscaliste Mohamed Rahj pour qui l'objectif des 10.000 entreprises ne représente qu'une «goutte d’eau dans l'océan». Le programme devrait «toucher beaucoup plus de jeunes dans le pays». Même le montant du prêt est considéré comme «dérisoire et n’est pas suffisants pour lancer un business».