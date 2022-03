© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de l’Emploi, de la Petite entreprise et de l’Insertion des compétences vient de prendre une importante initiative consistant à accélérer le processus de reconnaissance par l’Etat des diplômes délivrés aux lauréats des écoles de formation professionnelle du secteur privé.

Ces oubliés que sont les diplômés des écoles du secteur privé vont pouvoir, grâce à la détermination de Younes Sekkouri et au déploiement rapide et quantitative des centres d’examen d’équivalences, voir leur statut accéder au même niveau que celui des lauréats sortant des écoles de formation professionnelle du secteur public.

Le ministre s’est déclaré aujourd’hui sensible aux doléances des lauréats de ces écoles privées, dont les diplômes ne sont pas reconnus. «Ils sont 80.000 lauréats par an de la formation professionnelle du privé qui aspirent à ce que leurs diplômes et leurs compétences soient reconnus», a-t-il déclaré ce mardi 1er mars 2022, à Rabat, lors d’un séminaire de partage et de restitution des résultats de l’expérience pilote de déploiement du dispositif d’examen et de certification des stagiaires des établissements de la formation professionnelle (EFP) privés non accrédités.

Cette expérience a été mise en œuvre au titre de l’année de formation 2020-2021, en partenariat avec des centres d’examens relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale et du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

L’expérience pilote a été menée au titre de l’assistance technique mobilisée par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), dans le cadre de la composante «Appui à l’opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle», relevant du programme de coopération «Compact II» financé par le gouvernement des Etats-Unis. Il s’agit d’accompagner le département de la formation professionnelle et ses partenaires dans la conception et le déploiement du dispositif d’examen et de certification susmentionné.

A cette occasion, des diplômes ont été remis à 40 stagiaires d’établissements de formation professionnelle privée qui ont été déclarés admis aux examens organisés par des centres d’examen relevant des départements la Santé et du Tourisme et s’articulant autour de travaux pratiques et d’épreuves théoriques.