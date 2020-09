© Copyright : DR

Lors de son passage devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, jeudi 17 septembre, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a livré pour la première fois les détails du budget dépensé par son département depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Dans son exposé devant les députés de la Commission des secteurs sociaux, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a fait savoir que depuis le début de la pandémie, pas moins de 247 marchés ont été conclus avec plus de 98 entreprises, pour un montant total de 1,9 milliard de dirhams (somme mobilisée auprès du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Covid-19).

Ce montant a permis d’acquérir des équipements et fournitures médicaux techniques (25% du montant total), du matériel de literie et couchage (12%), des appareils de radiographie (8%), des équipements hospitaliers (0,1%), des fournitures de laboratoire (19,1%), des médicaments et fournitures médicales (17%), ainsi que d’autres acquisitions à l’étranger qui concernent des équipements médicaux techniques, des fournitures de laboratoire sérologique, etc.

Ces marchés ont permis également d’acquérir 5.970 lits d’hôpitaux (dont 1.200 lits de réanimation) et 1.151 respirateurs artificiels, outre des scanners pour une trentaine d’hôpitaux à travers le pays.