Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique a augmenté de 15,71% entre 2011 et 2021 en passant de 7.150 DH à 8.237 DH, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,15%, indique le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2022.

Cette amélioration est due à l'effet conjugué des promotions annuelles des fonctionnaires et de la revalorisation des salaires du personnel de l'Etat, décidée dans le cadre des accords du dialogue social, explique les auteurs du rapport.

S'agissant du salaire mensuel net moyen par département, il varie d'un département à l'autre, indique le rapport qui fait ressortir qu'en 2021, le salaire moyen net enregistré au niveau du département de la Justice s'élève à 12.145 dirhams contre 9.482 DH, 9.279 DH, 8.330 DH et 6.487 DH respectivement constatés dans les départements de l'Education nationale et de l'Enseignement Supérieur, de la Santé, de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration et de l'Intérieur.

Parallèlement, la structure du salaire mensuel net moyen par groupe d'échelles, révèle que le personnel d'exécution classé aux échelles inférieures ou égales à 6 perçoit un salaire de 4.473 DH, contre 5.662 DH pour le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9. Concernant la catégorie des cadres et des cadres supérieurs (échelle 10 et plus, selon la grille salariale de la fonction publique), celle-ci perçoit un salaire mensuel net moyen de 9.850 DH.

Par tranches de salaires, le rapport indique que 8.55 % des fonctionnaires civils de l'Etat perçoivent une rémunération mensuelle nette oscillant entre 3.000 DH et 4.000 DH, près de 32,38% bénéficient d'un salaire mensuel net inférieur ou égal à 6.000 DH et 61.04% de ces fonctionnaires perçoivent des salaires mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH.

La proportion des fonctionnaires qui perçoivent des salaires nets dépassant 20.000 DH par mois, s'élève à 1,84%.

En ce qui concerne le salaire minimum dans la fonction publique, celui-ci a connu au cours des dernières années des révision importantes, passant de 2.800 DH en 2011 à 3.000 DH en 2014, pour atteindre 3.362 DH en 2021, suite aux décisions prises dans le cadre de différentes sessions du dialogue social.