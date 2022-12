© Copyright : DR

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé mercredi, lors du point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, la reconduction de l’opération d’aide aux transporteurs routiers, une mesure appliquée pour faire face à la flambée du prix des carburants.

Le gouvernement a décidé de maintenir son soutien aux transporteurs routiers. «L’opération de soutien aux professionnels du transport routier se poursuivra, la huitième vague d’aides directes sera prochainement enclenchée», a affirmé Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse organisé à l'issue du Conseil de gouvernement de ce mercredi 21 décembre 2022.

Le responsable gouvernemental a rappelé que les montants de ces subventions directes sont fixés «suivant le prix de vente du gasoil sur le marché marocain». S’agissant de cette huitième vague, les professionnels du transport «auront les mêmes montants de subvention que la première vague», a-t-il précisé.

Ainsi, les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d’une subvention mensuelle de 2.200 dirhams pour les grands taxis, 1.600 dirhams pour les petits taxis, 1.800 dirhams pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, 7.000 dirhams pour les autocars inter-villes et 6.200 dirhams pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d’un soutien financier de 2.800 dirhams au profit des autocars de 1re série, 1.400 dirhams pour les minibus de 2e série et 1.000 dirhams pour les véhicules de 3e série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 dirhams sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, 4.200 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes et 6.000 dirhams au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficieront d’une aide financière de 1.200 dirhams pour chaque véhicule, et de 1.000 dirhams pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.

Il convient de rappeler que ce soutien a été mis en place en mars 2022 et a permis à plusieurs catégories de transporteurs de faire face à la hausse du prix des carburants sur le territoire, engendrée par la hausse continue au niveau international.

A l’instar des précédentes vagues de soutien, celle-ci devrait concerner environ 180.000 véhicules. Ces aides vont bénéficier aux deux segments du secteur (marchandises et voyageurs).