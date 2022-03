Le PDG du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, et le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, ont signé ce vendredi 11 mars 2022 à Casablanca un mémorandum d’entente.

Le groupe Attijariwafa bank et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) ont procédé, vendredi 11 mars 2022, à la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) portant sur la structuration de programmes d’efficacité énergétique et de l’économie verte.

Le PDG du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, et le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, ont conclu ce vendredi 11 mars, à Casablanca, un accord de partenariat visant à dynamiser les financements verts pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre en matière d’efficacité énergétique.

Dans un contexte marqué par la volonté du Maroc d’accélérer sa transition énergétique et par l’accentuation des effets du changement climatique, les deux institutions envisagent ainsi d’accélérer la dynamique des financements verts dans le domaine de l’efficacité énergétique, notamment dans le cadre de l’accréditation du groupe Attijariwafa bank au Fonds vert pour le climat des Nations Unies (Green Climate Fund – GCF), indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Le groupe Attijariwafa bank est un acteur majeur dans le financement de la transition énergétique et du développement durable avec plus de 1.900 MW de projets d’énergie renouvelable financés dans l’ensemble des pays de présence du Groupe en Afrique. C'est également la première banque commerciale africaine et de la région MENA, ainsi que la septième à l’échelle mondiale à avoir obtenu en 2019 l’accréditation au Fonds vert pour le climat des Nations Unies, en tant qu’intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique.

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) est l’institution publique intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’efficacité énergétique. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’économie verte (efficacité énergétique, mobilité durable et décarbonation de l’industrie), visant la réduction de la dépendance énergétique et la préservation de l’environnement, à travers la promotion de l’efficacité énergétique.