L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) ont paraphé ce lundi 17 janvier 2022, une convention de partenariat pour mettre en place des mesures d’économie d’énergie et des actions de sensibilisation et de formation sur l’efficacité énergétique.