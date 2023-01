© Copyright : Tamwilcom

La 5e réunion du conseil d’administration de Tamwilcom, tenue le 28 décembre 2022 à Rabat, a été l’occasion de dresser le bilan du précédent plan stratégique et de fixer les objectifs des quatre prochaines années.

Le conseil d’administration de la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise (Tamwilcom) a tenu, mercredi 28 décembre 2022 à Rabat, sa 5ème réunion sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Cette réunion était consacrée à l’examen et l’approbation du plan stratégique pour la période 2023-2026 ainsi qu’à l’arrêté du budget au titre de l’exercice 2023.

Dans le cadre de l'examen de la feuille de route de Tamwilcom pour les quatre prochaines années, le conseil d'administration a retenu six axes prioritaires du nouveau plan stratégique pour la période 2023-2026, dont principalement la facilitation du financement en faveur des TPE, du petit entrepreneuriat et de l’investissement des PME.

Ainsi, il est prévu au cours de l’année 2023 d’atteindre un niveau d’engagement de 31 milliards de dirhams, principalement au titre de l’activité de garantie en faveur des TPME, indique un communiqué de Tamwilcom.

Lors de cette réunion, la ministre a par ailleurs salué les performances réalisées par Tamwilcom au terme de son Plan de développement 2017-2021. Un plan quinquennal qualifié d'«exceptionnel» avec un taux d’atteinte des objectifs de 140% hors produits Covid-19, un taux de croissance annuel moyen de 15% et plus de 130 milliards de dirhams de financements mobilisés en faveur des TPME sur la période.