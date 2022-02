© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales fixent leurs priorités. Plusieurs chantiers seront lancés en 2022 pour renforcer la dynamique de développement de la ville. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations Eco.

Les Inspirations Eco revient dans sa livraison de ce mercredi 2 février sur les grands chantiers des autorités locales de la ville de Fès pour 2022. Le journal rapporte ainsi que le Conseil communal va tenir sa première session ordinaire au titre de 2022 le 7 février et qu’il sera procédé à l’adoption de plusieurs projets et accords de partenariat pour le développement économique et social de la ville.

Il s’agit aussi d’une occasion pour le nouveau maire de tracer ses priorités pour l’année 2022, fait remarquer Les Inspirations Eco, ajoutant que ces projets portent en particulier sur la création d’une nouvelle Société de développement local «Fès Mawarid». Cette dernière centralisera les recettes propres de la commune.

Il est aussi question de création d’une autre SDL «Fès mobilité et déplacement urbains», du renouvellement de la convention de partenariat avec la Radeef, de la création d’une nouvelle gare routière et le lancement des études appropriées.

Les Inspirations Eco indique que les membres de la commune auront aussi à valider, parmi les 46 points à l’ordre du jour de la prochaine session du conseil, un projet pour l’acquisition de deux terrains destinés respectivement à l’édification d’un nouvel abattoir et à un marché de poissons, avec le lancement des études préalables.

Notons que le marché communal de gros pour poissons est resté inexploité et qu’une étude du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime avait jugé que cette infrastructure ne répondait pas aux normes d’hygiène et de salubrité et il a été ainsi décidé d’en construire une nouvelle. «Dès lors, les mareyeurs de la ville de Fès vendent leurs produits dans leurs véhicules, voire sur les trottoirs jouxtant ledit marché, situé dans l’arrondissement de Bensouda. Quant à la gare routière de Fès, faisant partie de celles qui accueillent les flux de passagers les importants à l’échelle nationale, celle-ci a atteint le seuil de saturation», indique Les Inspirations Eco. Et d’ajouter que le conseil a décidé de lancer les études pour la réalisation d’une nouvelle gare aux normes internationales.