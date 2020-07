© Copyright : DR

Kiosque360. Le Comité de veille économique (CVE) de la Région Fès-Meknès a lancé plusieurs travaux et initiatives qui aboutiront au lancement d’une feuille de route pour la relance économique de la région dans les semaines à venir. Les détails.

La région Fès-Meknès prépare l’après-Covid. Ainsi, le Comité de veille économique (CVE) de la Région Fès-Meknès vient de dévoiler, lors de sa deuxième réunion, le bilan d'étape des cinq premiers ateliers, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 21 juillet. Le quotidien indique ainsi que pas moins de 150 propositions et recommandations, à court et moyen termes, ont été élaborées par les acteurs régionaux dans la perspective de la préparation d'un programme de relance économique au niveau de la région.

On apprend que le CRI de Fès-Meknès a mené une série d'entretiens avec les partenaires institutionnels et une enquête auprès des opérateurs économiques de la région, afin de mesurer l'impact de la crise au niveau régional. «Cette première phase de diagnostic de l'impact économique de la crise Covid-19 dans la Région Fès-Meknès s'est déroulée selon une démarche participative associant l'ensemble des acteurs économiques, les administrations déconcentrées et les élus de la région», précise Yassine Tazi, directeur général du Centre régional de l'investissement (CRI) Fès-Meknès.

Pour sa part, Abdelghani Sabbar, gouverneur de la province de Meknès, a appelé les responsables du CRI à synthétiser le document pour rendre les propositions plus précises et concrètes. De leur côté, les représentants de la CGEM de Meknès-Ifrane ont appelé à une synthétisation des recommandations du CVE, tout en prenant en considération le contexte de la pandémie. «Nous sommes actuellement dans le cadre d’une restitution détaillée, ce qui va nous permettre la préparation d'un plan stratégique de relance pour la région. Il s’agit d’une feuille de route basée sur un processus participatif avec une démarche ascendante», souligne le wali de la Région Fès-Meknès et gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber.

Il est à noter que cette phase de diagnostic va déboucher sur une présentation, fin août prochain, d’une feuille de route régionale susceptible d'amorcer la relance économique de la région. Le journal rappelle que le CVE régional a, entre autres, pour mission de mettre en place des mesures permettant la relance des secteurs économiques aux niveaux local, provincial et régional, de suivre la mise en œuvre des décisions du CVE national, d'analyser la situation économique et sociale de la région et d'établir des propositions et des recommandations en coordination avec les acteurs locaux.