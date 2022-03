© Copyright : DR

Kiosque360. Dans sa dernière note de conjoncture, la DEPF relève une orientation globalement favorable de l’économie nationale malgré l’incertitude internationale. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Eco.

Alors que l’économie mondiale fait face à une année marquée par de fortes incertitudes, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances constate une orientation «globalement favorable» de l’activité économique nationale en ce début de l’année 2022. Et ce, malgré une campagne agricole qui semble sévèrement affaiblie par le déficit pluviométrique, précise l’organisme.

Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Éco revient sur la dernière note de conjoncture de la DEPF. «Cette étude intervient alors que le monde subit l’envolée des prix des matières premières et énergétiques, amplifiée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, avec son lot d’incidences économiques porteuses de risques baissiers importants», précise l’hebdomadaire.

Alors que les prix des produits de base ont connu une forte tendance haussière, liée au rebond de la demande mondiale et à des contraintes diverses sur l’offre, le conflit russo-ukrainien accentue la flambée des prix: produits énergétiques, denrées alimentaires, fertilisants et métaux de base. Une situation qui s’explique en partie par le fait que les deux pays belligérants sont des grands exportateurs de matières premières.

Pourtant, les activités secondaires au Maroc confirment leur redressement, particulièrement au niveau du secteur de l’énergie électrique, du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) et du secteur extractif.

D’après l’hebdomadaire, ce dernier a poursuivi son dynamisme, bénéficiant sans doute de l’évolution positive de la demande extérieure adressée au Maroc au niveau des activités de l’Office chérifien des phosphates (OCP). «Ainsi, les prix du phosphate brut se sont établis à 172,5 dollars la tonne en février, quasi inchangés par rapport au mois précédent, marquant une hausse de 96% depuis un an», précise la DEPF. Les cours de l’engrais DAP, eux, ont rebondi de 7% sur un mois pour atteindre 747 dollars la tonne, portant leurs gains à 41% depuis un an. Les prix du phosphate brut et du DAP sont considérés parmi les meilleures performances du marché des matières premières.

Sur le plan de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait maintenir une tendance positive, bénéficiant du comportement globalement favorable des principaux baromètres des revenus: une croissance des crédits à la consommation de 2,5% à fin janvier 2022, un niveau probant des transferts des MRE et le maintien de l’effort de compensation par le gouvernement (5,3 milliards de dirhams à fin février 2022).