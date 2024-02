Extension de l’aéroport Agadir Al Massira: le concours architectural remporté par Abdou Lahlou

L’architecte Abdou Lahlou n’en est pas à sa première collaboration avec l’Office national des aéroports (ONDA). Son cabinet, Ala Concept, a déjà marqué de son empreinte les installations de l’aéroport de Marrakech-Menara, et a été une nouvelle fois désigné, en novembre dernier, pour concevoir la réalisation du terminal 3 du même aéroport.

Le concours architectural relatif au nouveau terminal de l’aéroport Agadir Al Massira a suscité l’intérêt de cinq cabinets d’architecture. Il s’agit des cabinets Ala Concept, Atelier E, Errafii Zakaria Architecte, Chaoui El Faiz El Ghali et le groupement Fikri Benabdallah-Rachid Benbrahim El Andaloussi.

Le choix a finalement a été porté sur l’offre de l’architecte Abdou Lahlou, désignée comme étant la plus avantageuse. Sachant que le projet porte sur un budget prévisionnel de 800 millions de dirhams, le cabinet Ala Concept a proposé un taux d’honoraire de 4,5%, soit un montant d’environ 36 millions de dirhams.

Le projet comprend la construction d’un nouveau terminal, le réaménagement du terminal existant et des aménagements extérieurs (espaces verts, parking véhicules, parking taxis, voiries, voie d’accès, éclairage, mûr de clôture, etc.), ainsi que la démolition et la reconstruction des installations terminales (bâtiments administratifs et de maintenance, catering, tour de contrôle, bâtiments annexes, etc.).