Kiosque360. La DEPF a mené un travail qui consiste à définir le profil des 12 territoires nationaux en mettant l’accent sur les failles à combler. En voici les grandes lignes.

A combien s’élève la contribution des régions dans la création de richesse? Comment se caractérisent-elles sur un plan économique? Quelles sont leurs principales vulnérabilités? Et où résident leurs disparités? Autant d’interrogations autour desquelles la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a articulé sa dernière étude.

Le quotidien Aujourd’hui le Maroc consacre la Une, de son édition de ce jeudi 19 décembre, à une synthèse de ce document, fruit d'un travail qui a consisté à définir le profil des 12 territoires nationaux, en mettant l’accent sur les failles à combler. Cette analyse intervient au moment où le royaume définit sa nouvelle feuille de route avec pour principal mot d’ordre celui de réduire les disparités territoriales.

L’étude en question part du fait que chaque région constitue un levier important en matière d’accélération du processus de transformation socio-économique, favorisant ainsi une meilleure territorialisation des politiques publiques et contribuant à maximiser leurs retombées sur le développement du pays.

«Souhaitant enrichir le débat national sur la question du nouveau modèle de développement de notre pays, la DEPF a jugé opportun d’élaborer un document consacré à la mise en relief des 12 régions du Maroc», peut-on relever dans cette étude. Et de poursuivre que «la richesse d’informations recueillies et leur traitement analytique confèrent à ce document une utilité certaine pour mieux cerner les inégalités entre régions et à l’intérieur de chaque territoire».

L’étude présente, en effet, les spécificités des régions, leur potentiel économique ainsi que les efforts déployés pour les réhabiliter et accélérer leur développement. Elle propose par ailleurs une prospective explorant les voies possibles à même de contrecarrer les inégalités existantes.