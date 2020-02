© Copyright : DR

Six mois après son opérationnalisation, le nouveau service dématérialisé du traitement de la demande d’agrément des équipements télécoms s’est rapidement imposé comme un moyen incontournable pour les importateurs.

Le 29 juillet 2019, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), l’Agence de développement du digital (ADD), l’Agence nationale des ports (ANP) et PORTNET S.A. avaient lancé une plateforme offrant aux importateurs des équipements télécoms la possibilité de traiter leurs demandes d’agrément de manière dématérialisée.

A fin janvier 2020, pas moins de 95% des demandes d’agréments reçues par l’ANRT ont transité via la plateforme PortNet. En nombre de clients, cette proportion atteint 92%, indique un communiqué conjoint de l’ANRT et de PortNet. Ainsi, malgré l’existence d’autres canaux, les demandeurs d’agrément ont marqué leur préférence pour la plateforme PortNet.

L’ANRT et PortNet ont joint leurs efforts pour mettre sur pieds ce service en ligne avec l’objectif d’améliorer l’efficacité de leurs services et garantir davantage de proximité avec les opérateurs économiques. Cette solution leur a d’ailleurs valu de recevoir le Prix d’encouragement, lors de la 13e édition du Prix national de l'Administration électronique, e-mtiaz 2019.



L’ANRT et PortNet S.A. ont aussi convenu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, notamment le paiement multicanal via PortNet des prestations de l’ANRT, ainsi que le raccordement des autres acteurs de contrôle impliqués autour de la plateforme, poursuit ledit communiqué.