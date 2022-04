© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (Capture image vidéo)

Après un recul de ses résultats qui a donné lieu à un plan de restructuration global dès 2015, le groupe Alliances semble avoir fermé la parenthèse de crise. Le top management d’Alliances Développement Immobilier s'est dit confiant quant aux perspectives d’avenir, lors d’une rencontre avec la presse hier, mercredi 27 avril 2022 à Casablanca.

Après une période pour le moins difficile, dont deux années de crise sanitaire qui ont retenti sur l’ensemble du secteur immobilier, le groupe Alliances renoue avec avec une croissance à deux chiffres: +11% par rapport à 2020, pour un chiffre d’affaires total de 1,4 milliards de dirhams à fin 2021.

L'excédent brut d'exploitation de l'année 2021 du groupe Alliances est quant à lui en progression de 19% par rapport à 2020, et s'établit à 247 millions de dirhams. Le résultat net consolidé s'établit, lui, à 119 millions de dirhams, en croissance de 130% par rapport à 2020.

En ce qui concerne l'endettement net du groupe, celui-ci s’élève à 2,3 milliards de dirhams au 31 décembre 2021, contre 2,4 milliards au 31 décembre 2020, et s'inscrit donc en baisse de 5%. A fin 2021, les capitaux propres consolidés ont atteint 3,2 milliards de dirhams.

Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le top management du groupe a également présenté son plan de développement pour la période 2022-2025. Le business plan d’Alliances Développement comporte ainsi plus de 20 projets, ce qui permettra de sécuriser les 5 à 6 prochaines années.

En termes de perspectives, ce business plan prévoit un chiffre d’affaires total de 8 milliards de dirhams, un résultat net cumulé dépassant 1 milliard de dirhams et un résultat net part du groupe (RNPG) cumulé dépassant également 1 milliard de dirhams, a indiqué le management du groupe.

La réserve foncière utilisée sur la période 2022-2025 est totalement acquise, a souligné à cette occasion le directeur général délégué chargé du développement de l'immobilier résidentiel haut standing au sein du groupe Alliances, Omar Lazraq.

Interrogé sur l’impact de la flambée des prix des matériaux de construction sur l’activité du groupe et ses perspectives dans les prochains mois, Omar Lazraq a expliqué qu’Alliances était épargnée par cette inflation, compte tenu de la nature des activités du groupe.

«L’activité du groupe est principalement une activité de lotissement et d’aménagement, nous construisons donc moins. Le lotissement représente plus de 90% du total de nos activités. Nous avons une direction technique qui a actualisé l’ensemble des coûts de nos projets et a pu conclure que l’impact de cette hausse de matériaux est insignifiant et ne nous touche pas autant qu’on pourrait l’imaginer», a-t-il assuré.